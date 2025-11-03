Este miércoles la Selección Chilena Sub 17 dirigida por Sebastián Miranda debutará en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025 frente a Francia, donde grandes figuras de la Rojita buscarán dejar su marca en el certamen.

La Selección Chilena integra el grupo K, donde además de Francia, se medirán contra las selecciones de Uganda el sábado 8 de noviembre y Canadá, el martes 11 de noviembre, con el objetivo de sumar victorias para clasificar a la siguiente etapa de la cita mundialista.

Los jugadores de la Roja Sub-17

El equipo cuenta con grandes promesas del futbol chileno, en donde alguno de ellos ya han dado el salto a las ligas extranjeras.

La mayoría de los jugadores militan en la liga local, con dos excepciones. Antonio Riquelme que milita en Real Salt Lake y Zidane Yáñez en New York City, ambos equipos en la liga de Estados Unidos.

Riquelme de 16 años nació en Estadios Unidos, pero es hijo de padres chilenos. Sobre su nominación señaló: “Nicolás Córdova me mandó un mensaje. Llamé al tiro a mi papá. Él estaba súper contento y todos muy felices, porque este fue mi sueño desde hace muchos años, jugar por Chile”, señaló en conversación con AS en julio de este año.

Publicidad

Publicidad

Yáñez también nació en USA, de padre chileno y madre puertorriqueña, el jugador pudo representar a otras selecciones, siendo nominado para las series menores de Puerto Rico y Estados Unidos, decidiéndose finalmente por la Roja.

ver también Zidane Yáñez: la multicultural promesa y figura de la selección chilena para el Mundial Sub 17

Con tan solo 17 años, Zidane se convirtió en el goleador del Sudamericano Sub 15 con cinco tantos, posicionando su nivel como una de las grandes joyas de la Selección Chilena.

Yáñez disputará el Mundial Sub-17/Fotografía: Comunicaciones FFCH

Publicidad

Publicidad

Esta es la nómina de la Selección Chilena Sub-17

Este es el listado de jugadores que estarán presente en la próxima cita mundiales que comienza este lunes 3 de noviembre.

ARQUEROS

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Excequiel Bustamante – Everton

Cristóbal Del Río – Universidad Católica

DEFENSAS

Bruno Torres – Colo Colo

Alonso Olguín – Colo Colo

Matías Orellana – Colo Colo

Jaime Poblete – Universidad de Concepción

Francisco Daza – Universidad Católica

Martín Jiménez – Audax Italiano

Publicidad

Publicidad

MEDIOCAMPISTAS

Joaquín Meneses – Universidad Católica

Cristian Díaz – Colo Colo

Sebastián Vargas – Santiago Wanderers

Matías Paris – O’Higgins

Nicolás Pérez – Deportes Temuco

Antonio Riquelme – Real Salt Lake/EE. UU.

DELANTEROS