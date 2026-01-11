Es tendencia:
Ironman de Pucón

Triunfo inolvidable: Diego Moya conquista la edición 2026 del Ironman de Pucón

El triatleta nacional logró una actuación histórica en la edición 2026 del Ironman de Pucón, quedándose con el triunfo y el récord chileno en el evento deportivo.

Por Franco Abatte

El atleta nacional hizo un tiempo de 03 horas 42 minutos 07 segundos, rompiendo el récord nacional.
Una espectacular hazaña logró este domingo el chileno Diego Moya en el Ironman de Pucón 70.3. El deportista nacional hizo historia y reescribió una página dorada del deporte nacional tras imponerse en el evento deportivo y, a su vez, rompiendo un récord histórico en nuestro país.

El triatleta nacional se quedó con la victoria con un tiempo de 03:42:07, nuevo récord chileno del circuito, marca que además le permitió transformarse en el primer chileno en ganar la categoría masculina desde 1993, esto tras el mítico triunfo de Cristián Bustos, quien hasta hoy se alzaba como el último triunfo chileno en la tradicional prueba de la Región de La Araucanía.

La actuación de Moya fue impecable. Dominó la competencia de principio a fin con bastante autoridad y solidez, llegando a la meta incluso con el tiempo suficiente para saludar a los fanáticos que a esa hora repletaron el circuito.

El triatleta olímpico no pudo ocultar su emoción una vez logrado el triunfo y valoró el hito alcanzado en una carrera marcada por la exigencia física y mental: “No venía por el récord, venía por el triunfo. Fue sorpresivo el récord, pero venía con buenas piernas”, señaló Moya a la transmisión oficial tras cruzar la meta, visiblemente emocionado.

El podio lo completaron el argentino Luciano Taccone, quien se quedó con el segundo lugar de la carrera, y el tercer puesto se lo llevó otro chileno, Martín Baeza, quien cerró una jornada inolvidable para el deporte nacional.

Diego Moya es el nuevo campeón del Ironman de Pucón. (Foto: ironman70.3pucon)

Así, Diego Moya no solo conquistó Pucón, sino que también reafirmó su nombre entre los grandes referentes del alto rendimiento chileno, dejando una huella difícil de superar en una de las competencias más emblemáticas del calendario deportivo nacional.

