Universidad de Chile anunció un nuevo movimiento fuerte en plena pretemporada 2026, ya que cinco futbolistas no seguirán en el plantel tras la llegada de Francisco “Paqui” Meneghini.

La dirigencia oficializó que Julián Alfaro (Everton), Yahir Salazar (Deportes La Serena), Renato Huerta (Cobresal), Jeison Fuentealba (U. de Concepción) y David Retamal (U. de Concepción) partirán a préstamo. Esta es una clara señal de renovación en el proyecto del entrenador argentino.

Las decisiones se alinea con el plan de Meneghini de delinear un plantel más competitivo y con mayor protagonismo. Es por eso que se descartaron futbolistas que no estaban en sus planes de juego.

Este éxodo se suma a otros movimientos fuertes en el club, donde incluso figuras como Leandro Fernández también salieron del CDA, marcando un cambio profundo en el vestuario estudiantil bajo el mando del nuevo DT.

Universidad de Chile sigue confirmando salidas

El reinvento de la U

Meneghini, quien fue confirmado como entrenador de Universidad de Chile a finales de diciembre pasado. Tendrá la misión de devolver al Romántico Viajero a los primeros planos del fútbol chileno, con un estilo definido y nuevos rostros.

Sin embargo, estos movimiento ya generaron reacciones entre la hinchada, que ven en estas salidas una gran limpieza. Así como en su tiempo la hizo otro DT azul, Jorge Sampaoli.

Como altas suma hasta el momento a Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero. Se espera sellar la llegada de Juan Martín Lucero.