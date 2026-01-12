Colo Colo se arma de a poco de cara a la temporada 2026, en la cual quiere dejar de lado el espantoso 2025 que protagonizó, donde quedó octavo en la Liga de Primera, fuera de competencia internacional.

El Cacique presenta algunas novedades en su estructura de cara a la nueva campaña, la cual lidera una vez más el cuestionado entrenador Fernando Ortiz, quien se mantuvo en el cargo pese a los malos resultados que tuvo el equipo bajo su dirección.

Una de las principales novedades que presentará Colo Colo en 2026 será el centro de su defensa, puesto que se fueron Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Alan Saldivia, por lo que la zaga se reforma con Joaquín Sosa y muy posiblemente Javier Méndez.

Destacan la cualidad de Joaquín Sosa en la pretemporada de Colo Colo

Joaquín Sosa ya fue presentado oficialmente en Colo Colo y trabaja arduamente en la pretemporada que realizan los albos en Pirque, donde destacó por una cualidad especial.

En Dale Albo, sitio partidario del Cacique, hablaron de la característica por la que destaca el ex Bologna sobre el resto de sus compañeros.

“Uno de los que ha destacado en los entrenamientos es Joaquín Sosa, quien poco a poco se comienza a ganar su lugar en la defensa. Así, una de las grandes cualidades que se le ha visto al zaguero uruguayo es que va fuerte a cada una de las pelotas“, cuentan en el citado medio.

Joaquín Sosa en la pretemporada alba. Foto: Colo Colo

“Se espera que el central pueda traspasar este rendimiento que ha tenido en la pretemporada a la cancha”, agregaron.

Joaquín Sosa tendrá la opción de debutar con la camiseta de Colo Colo este miércoles, en el partido ante Olimpia por la Serie Río de La Plata.

¿Cuándo y a qué juega Colo Colo vs Olimpia por la Serie Río de La Plata?

Colo Colo tendrá su debut en la temporada 2026 este miércoles 14 de enero, cuando desde las 21:00 horas se mida ante Olimpia por la Serie Río de La Plata.