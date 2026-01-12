La semana empieza con todo para Colo Colo, porque este lunes se realiza una reunión de directorio de Blanco y Negro, donde el principal tema a tratar son los fichajes.

Lo más claro en el Monumental es el arribo del defensa central que llega a reemplazar a Alan Saldivia, porque hay un acuerdo con el también uruguayo Javier Méndez.

La contratación del delantero genera incertidumbre. La disputa es entre Damián Pizarro y Maximiliano Romero. La decisión es clave, porque si se elige al ariete argentino habrá limitaciones para buscar un nuevo refuerzo extranjero.

Colo Colo busca un arquero para satisfacer a Fernando Ortiz

Uno de los puestos que pidió reforzar el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, es el de arquero, sin embargo, no es prioridad para Blanco y Negro.

En Dale Albo explicaron que este lunes en el directorio se va a hablar de la llegada de un nuevo meta, y que será clave si se cierra acuerdo con Pizarro o con Romero como delantero.

Fernando de Paul asoma como el arquero titular para Colo Colo en 2026. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Fernando Ortiz ha insistido en que necesita un arquero, sin embargo, en la dirigencia dejaron en claro que no es la prioridad para este mercado y que sólo una vez que se resuelva lo del defensor y el delantero, se puede hablar de otro refuerzo”, explicaron en el sitio partidario.

“Se espera que en esta reunión también se discuta dicha posibilidad, sobre todo, si el portero que se quiere elegir es extranjero, ya que eso complicaría la decisión del centrodelantero. O al revés. Si el ariete escogido es foráneo, las opciones en el arco se reducen casi al mínimo“, agregó.

Los arqueros que han sonado en los últimos días en Colo Colo son los chilenos Matías Dituro (nacionalizado) y Jaime Vargas, más el argentino Sergio Romero. ByN tiene que apurarse, porque ya se viene la nueva temporada.

