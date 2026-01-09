Alan Saldivia finalmente resolvió su teleserie con Colo Colo y será nuevo jugador de Vasco da Gama. Antes de partir, el defensa se despidió del club que lo cobijó estos años.

El central supo ser uno de los mejores jugadores de los Albos, pero al igual que el resto del plantel, sufrió un bajón en el 2025 y ante la necesidad de hacer caja, fue vendido al fútbol brasileño. El uruguayo se va muy agradecido por todo lo que aprendió en Macul.

Saldivia viaja a Brasil

Alan Saldivia llegó al fútbol joven de Colo Colo y ante sus buenas condiciones, terminó debutando en el profesionalismo en el 2023. Fue figura en el título 2024, donde le arrebataron la copa en las fechas finales a Universidad de Chile. Hoy le toca decir adiós.

“Voy con toda la expectativa, conocer a nuevos compañeros, a lo que me toque, hacerlo bien. (…)Me puedo ir a una oportunidad grande, en el fútbol brasileño. Cumplí un ciclo en Colo Colo, en lo personal me fue bien, contento porque el equipo me dio la oportunidad“, indicó el uruguayo en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, antes de viajar a Río de Janeiro.

Si bien el paso de Saldivia por los Albos fue bueno, reconoce que la temporada pasada fue traumática. “El 2025 fue doloroso para todos, no fue el año que esperábamos, más en el Centenario. Uno piensa rendir mucho más, en lo personal y grupal no se dieron las cosas, pero es parte del proceso“, señaló el jugador de 23 años.

De acuerdo al periodista Christopher Brandt de ESPN, Vasco da Gama compra el 55% del pase de Alan Saldivia en 1,2 millones de dólares. El uruguayo jugó 95 partidos en Colo Colo, club en el cual ganó tres títulos: Copa Chile 2023, Supercopa y Liga de Primera 2024.

“Colo Colo para mí es mi casa. Vine chico, aprendí y si en algún momento me toca volver, feliz. Es bueno que se pudiera dar así, dejarle este monto al club es bueno. Me fui bien con la dirigencia, hablé con Aníbal (Mosa), pero todo tranquilo“, cerró Saldivia.