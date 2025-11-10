Es tendencia:
Mundial Sub 17

¿Va por CHV? El canal que transmite Chile vs. Canadá por el Mundial Sub 17

El conjunto de Sebastián Miranda espera conseguir su primer triunfo este martes.

Por Franccesca Arnechino

La Selección Chilena tendrá un duelo decisivo en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025, porque este martes se medirá ante Canadá por la tercera fecha del Grupo K, en un partido que definirá su permanencia en el torneo y las opciones de avanzar a la siguiente ronda.

La Roja necesita vencer a Canadá para mantener viva la ilusión de seguir compitiendo y continuar soñando con una destacada participación en Qatar.

Chile vs. Canadá, juegan este martes 11 de noviembre a las 09:30 horas de Chile, en el Aspire Zone – Pitch 8, por la tercera jornada del Grupo K.

Los partidos de La Roja de Sebastián Miranda irán en vivo por TV en CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

Además, podrás verlo en la señal de DSports (610/1610) y de manera online a través en Pluto TV, por el servicio de streaming en Amazon Prime Video y en la plataforma de DGO.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (Televisión por cable)

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
Tabla de posiciones Mundial Sub 17 – Grupo K

