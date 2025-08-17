El pasado miércoles la Universidad de Chile sorprendió a todos y derrotó por la cuenta mínima a Independiente de Avellaneda por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Resultado que dejó a los dirigidos por Gustavo Álvarez con la primera opción de avanzar a la fase de los ocho mejores.

Es en ese contexto que en RedGol ya comenzamos a vivir el duelo de vuelta a jugarse este miércoles en Argentina y le solicitamos a la inteligencia artificial un pronóstico ¿gana, empata o pierde la U? Todos los detalles, a continuación.

La IA predice el resultado de Independiente vs. U. de Chile

En esta oportunidad la inteligencia artificial utilizada fue Gemini de Google, la que tras un análisis profundo donde consideró los rendimientos de ambos equipos este 2025, a nivel local como internacional, además de su presente deportivo, determinó que por la vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana el duelo entre Independiente y la Universidad de Chile terminará con un empate 1-1.

¿Clasifica la U? Con este empate la Universidad de Chile sí lograría los boletos a los cuartos de final por una ventaja global de 2-1.

La U asoma como ganadora para la IA en el resultado global ante Independiente. (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

La IA añade como factor importante el aspecto psicológico, indicando que: “la derrota en Chile generó una gran molestia en el entorno de Independiente”.

Publicidad

Publicidad

Adicionalmente, añadió otros factores deportivos que ilusionan a los hinchas azules, señalando que: “Independiente deberá salir a buscar el resultado en su casa, lo generará espacios para el contragolpe de los azules” y que en el caso de que los universitarios consigan un gol más, “obligaría a Independiente a marcar al menos tres para pasar, lo que parece poco probable”.

Probabilidades de triunfos para la revancha, según la IA:

Triunfo de Independiente: 25%

Empate: 45%

Triunfo de la Universidad de Chile: 30%

¿Cuándo y a qué hora juega Independiente vs. Universidad de Chile?

La revancha entre la U e Independiente se juega el próximo miércoles 20 de agosto a partir de las 20:30 horas de Chile , en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda, Argentina.

Publicidad