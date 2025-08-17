Pegó fuerte la derrota inesperada en U de Chile. Es que los azules resignaron puntos claves en la lucha por el título y le cedieron en bandeja la victoria a Audax Italiano, un rival directo.

Así, y con Coquimbo disparado en la cima, el entrenador Gustavo Álvarez se inundó de sinceridad y reconoció que se le complica realmente la lucha por ser campeón en la Liga de Primera.

“El primer tiempo, desde el juego, el dominio fue nuestro. Nos faltaba más peso en ataque y decido la entrada de un delantero. Una constante es que pagamos muy caros los errores y terminan en gol”, lamentó en plena cancha, tras el pitazo final.

Álvarez y el duro momento de U de Chile

U de Chile resignó puntos en la lucha por alcanzar a Coquimbo en el liderato, por lo que en caliente post partido, el DT Gustavo Álvarez analizó el duro panorama azul por delante.

Photosport

“Toda victoria te acerca al objetivo y la derrota te aleja, no quiere decir que perdemos el optimismo, de los golpes nos levantamos rápido y debemos ganar el miércoles”, dijo, ya en modo Copa Sudamericana y dejando de lado la lucha en la Liga de Primera.

Eso sí, el argentino no dejó pasar los múltiples errores de la defensa de su equipo que permitieron a Audax Italiano sentenciar el partido en el Estadio Nacional. Sin pelos en la lengua, barrió con el nivel mostrado de sus hombres.

“Hicimos una de siete y el rival tres de tres (ocasiones), los errores nos costó siempre el gol“, cerró, molesto el entrenador de U de Chile minutos tras el porrazo ante Audax.

