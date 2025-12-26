Universidad de Chile está cerca de cumplir uno de los anhelos más grandes que tenían los hinchas: el regreso de Eduardo Vargas, quien saliera el 2011 como gran figura tras ganar la Copa Sudamericana.

Ahora las negociaciones están selladas, pero no se ha presentado oficialmente. Esto debido a que primero quieren anunciar a Francisco Meneghini como el nuevo estratega.

En Pauta de Juego, Fernando Tapia señaló que Edu “ya es jugador de la U”, por lo que será el delantero estrella en la próxima temporada.

Edu Vargas celebrando un gol ante Colo Colo en el Monumental

La demora en la presentación de Vargas en U de Chile

¿Por qué no ha sido oficializado? “Sucede que se están respetando los tiempos institucionales, después que se anuncie al técnico se presentarán a los refuerzos”, manifiesta.

“Es un trámite, pero los trascendidos indican que Edu Vargas jugará en la U. de Chile”, cerró para dejar claro que será la carta de gol del club tras la salida de Lucas Di Yorio.

Vargas fue pedido en el mercado pasado por Gustavo Álvarez, sin embargo la dirigencia no logró cerrar el acuerdo con el segundo goleador histórico de la selección chilena.

Por eso firmó en Audax Italiano, club en el que tuvo un rendimiento irregular, aunque cerró de buena manera la temporada anotando de cabeza ante Colo Colo en el Monumental y llevando a los itálicos a la Copa Sudamericana.