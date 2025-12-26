Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

“Ya es jugador de la U”: explican el retraso en la oficialización de Edu Vargas como refuerzo

Eduardo Vargas será el delantero estrella del equipo de Universidad de Chile que va a dirigir Francisco Meneghini.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
U de Chile aguarda por la llegada de Edu Vargas
© ALEX DIAZ/PHOTOSPORTU de Chile aguarda por la llegada de Edu Vargas

Universidad de Chile está cerca de cumplir uno de los anhelos más grandes que tenían los hinchas: el regreso de Eduardo Vargas, quien saliera el 2011 como gran figura tras ganar la Copa Sudamericana.

Ahora las negociaciones están selladas, pero no se ha presentado oficialmente. Esto debido a que primero quieren anunciar a Francisco Meneghini como el nuevo estratega.

En Pauta de Juego, Fernando Tapia señaló que Edu “ya es jugador de la U”, por lo que será el delantero estrella en la próxima temporada.

Edu Vargas celebrando un gol ante Colo Colo en el Monumental

Edu Vargas celebrando un gol ante Colo Colo en el Monumental

La demora en la presentación de Vargas en U de Chile

¿Por qué no ha sido oficializado? “Sucede que se están respetando los tiempos institucionales, después que se anuncie al técnico se presentarán a los refuerzos”, manifiesta.

“Es un trámite, pero los trascendidos indican que Edu Vargas jugará en la U. de Chile”, cerró para dejar claro que será la carta de gol del club tras la salida de Lucas Di Yorio.

Publicidad
U. de Chile vs Palestino y Cobresal vs Audax: cuándo juegan la fase previa de Copa Sudamericana

ver también

U. de Chile vs Palestino y Cobresal vs Audax: cuándo juegan la fase previa de Copa Sudamericana

Vargas fue pedido en el mercado pasado por Gustavo Álvarez, sin embargo la dirigencia no logró cerrar el acuerdo con el segundo goleador histórico de la selección chilena.

Por eso firmó en Audax Italiano, club en el que tuvo un rendimiento irregular, aunque cerró de buena manera la temporada anotando de cabeza ante Colo Colo en el Monumental y llevando a los itálicos a la Copa Sudamericana.

Lee también
La podadora de Paqui no se detiene: Dos nuevos "cortados" en la U
U de Chile

La podadora de Paqui no se detiene: Dos nuevos "cortados" en la U

Poda: Deportes Iquique confirma la salida de 12 jugadores para 2026
Chile

Poda: Deportes Iquique confirma la salida de 12 jugadores para 2026

Primer portazo para Paqui en la U: se cae su refuerzo favorito
U de Chile

Primer portazo para Paqui en la U: se cae su refuerzo favorito

Sepultan a Brereton por bajo rendimiento y asoma en este equipo
Chile

Sepultan a Brereton por bajo rendimiento y asoma en este equipo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo