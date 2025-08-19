Es tendencia:
U. de Chile

Rivarola explica el gran problema de Álvarez en U. de Chile: “Es medio obvio”

Diego Rivarola analizó el presente de U. de Chile y las palabras de Gustavo Álvarez tras la derrota contra Audax Italiano. Esto apuntó.

Por Javiera García L.

U. de Chile sufrió un duro golpe contra Audax Italiano en la Liga de Primera. Los azules, que habían vencido a Independiente a mitad de semana, esperaban ganar y acortar distancia con el puntero del torneo, Coquimbo Unido, pero se vieron sorprendidos por los itálicos en el Nacional.

Tras la derrota, Gustavo Álvarez apuntó contra sus delanteros, Lucas Di Yorio, Leandro Fernández y Rodrigo Contreras. Los dos últimos entraron en la segunda parte. “Se repite lo que vengo diciendo y espero decirlo por última vez: necesitamos cinco situaciones para hacer un gol“, disparó.

Diego Rivarola analizó las palabras del DT y el momento que vive U. de Chile en ESPN, y presentó cuál el gran problema que afecta al equipo. En ese sentido, el ídolo de los azules considera que Álvarez debe hacer cambios en la oncena.

Álvarez tiene un problema muy grande. La U tiene falta de gol porque juega con pocos delanteros. Es algo medio obvio. Los mejores jugadores de la U son Altaramino y Assadi, que no son delanteros. Ni siquiera mediapuntas, porque terminan jugando como dos ’10’ cuando atacan”, dijo.

Diego Rivarola expone el gran problema de Álvarez en U. de Chile

“Ninguno se pasa con Di Yorio, se quedan atrás”, ejemplificó Diego Rivarola.

“Es la virtud que tiene la U, pero el problema es que el año pasado se jugaba con tres delanteros. Cuando tiran un centro, está solo Di Yorio. El año pasado había tres jugadores. Ese es el problema que tiene la U, porque sus mejores jugadores no son delanteros y no los puedes sacar. ¿Qué haces?”, apuntó.

