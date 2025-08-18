Una dura denuncia apunta nuevamente el comportamiento de un grupo menor de los hinchas de Universidad de Chile, por el partido en donde perdieron por 3-1 ante Audax Italiano por la fecha 20 de la Liga de Primera 2025.

Fue el árbitro Piero Maza quien consignó el lanzamiento de fuegos artificiales y bombas de estruendo, además del encendido de bengalas, lo que incluso hizo detener el encuentro en el Estadio Nacional.

Una postura radical que tomaron los hinchas por complicaciones que vivieron en el ingreso de los elementos de animación al reducto en la comuna de Ñuñoa, donde también sacaron un comunicado demostrando irregularidades y apuntando a las autoridades.

En ese sentido, fue en el minuto 12 cuando explotaron fuegos artificiales desde diferentes sectores del estadio, profundizando en el sector sur, lo que fue detallado por el árbitro para el Tribunal de Disciplina.

La protesta de los hinchas de la U puede traer consecuencias en el Nacional. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

La protesta con fuegos artificiales en la mira

Universidad de Chile podría tener problemas nuevamente en el Tribunal de Disciplina, luego de una protesta de la barra de los azules, que lanzó fuegos artificiales.

Esto fue detallado en su informe por el árbitro Piero Maza, donde ahora deberá resolver el Tribunal de Disciplina si entrega un castigo a la U, quienes ya han sido denunciados con anterioridad.

“En el minuto 12 del partido, se lanzan fuegos de artificios , bombas de estruendo y bengalas desde distintos sectores de la galería sur, donde se ubican hinchas de U. de Chile. Estos elementos caen en el sector del tiro de esquina sur- oriente del campo de juego, en el área del arquero del club local y en la pista de recortan”, explicó el juez.

Esto será revisado por la sala del Tribunal en la jornada del martes, donde se resolverá si hay un castigo para la U en el próximo encuentro como local, programado para el domingo ante Everton en el Estadio Nacional.

