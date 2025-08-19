Alerta: la tormenta que complica a U. de Chile en su visita a Independiente

U. de Chile ya está en Argentina para la revancha contra Independiente en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Bulla tiene una ventaja de 1-0 sobre el Rojo, y este miércoles 20 buscará sellar su clasificación y seguir en carrera por el torneo internacional.

Para el duelo de vuelta, Gustavo Álvarez lamenta la ausencia de Israel Poblete, quien sufrió un desgarro y quedó marginado para este encuentro. Esto obligará al DT a presentar cambios en el Estadio Libertadores de América.

Pero aquella no es la única mala noticia que sufre el equipo chileno en su visita al otro lado de la cordillera. Resulta que un evento meteorológico podría complicar de gran manera a U. de Chile e Independiente en los octavos de final, tanto en la preparación como en el duelo en sí.

En Buenos Aires se declaró alerta naranja climatológica por la llegada de una ciclogénesis que traerá fuertes tormentas y abundantes lluvias en las próximas horas. Se trata de un evento muy poco común para esta época del año (invierno) y que enciende las alarmas.

En Argentina, donde juegan U. de Chile e Independiente, hay alerta naranja

El clima podría traerle problemas a U. de Chile

El fenómeno comenzó a manifestarse este lunes 18 con lluvias aisladas y se espera que alcance su mayor intensidad este martes 19, con precipitaciones y ráfagas de viento en distintas regiones del país. Para el miércoles 20, día en que juega U. de Chile, se espera que las precipitaciones bajen, pero se advierte que el viento será protagonista con velocidades entre 51 y 59 km/h.

En Argentina, expertos pidieron suspender el partido entre Peñarol y Racing, a disputarse este martes 19 en el Cilindro de Avellaneda, por la intensa lluvia y la posibilidad de tormenta eléctrica en Buenos Aires.