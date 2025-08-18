Universidad de Chile arribó al hotel Intercontinental en Buenos Aires, el que será su centro de operaciones en la revancha ante Independiente, por los octavo de final de la Copa Sudamericana 2025.

Cerca de los 20 horas (21 horas en Argentina) los azules llegaron en un bus de color negro, que los trasladó desde el aeropuerto al centro de la capitán trasandina, donde los esperaba un grupo de hinchas.

Con los cielos amenazantes por la lluvia, la delegación no tuvo problemas para hacer ingreso a su bunker, donde tendrán la cena y luego un momento de descanso para todos los jugadores.

En ese sentido, para el martes está agendado un entrenamiento en Casa Amarilla, de Boca Juniors, a un costado de la Bombonera, donde el técnico Gustavo Álvarez definirá su formación titular.

Los hinchas esperaban a la U

Los dirigidos por Gustavo Álvarez entrenaron en la mañana en el Centro Deportivo Azul, donde luego se trasladaron hasta el aeropuerto para iniciar el viaje a tierras argentinas.

Los azules tendrán una única salida programada para el martes, cuando tengan el único entrenamiento en ese país, que será el momento clave para definir la formación titular.

Una de las grandes dudas será resolver quién reemplaza a Israel Poblete, quien no viajó por un desgarro, donde hay dos peleando por el puesto: Sebastián Rodríguez y Marcelo Díaz.

