Universidad de Chile viajó hasta Buenos Aires, donde el miércoles enfrentará a Independiente por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde tiene una ventaja por el 1-0 en Santiago.

Los azules vienen de perder por 3-1 ante Audax Italiano, lo que le significó alejarse de la lucha por el título en la Liga de Primera 2025, lo que hace que conseguir la clasificación sea de vida o muerte.

En ese sentido el técnico Gustavo Álvarez tiene una gran duda para el duelo en Avellaneda, por el desgarro que sufrió Israel Poblete, quien no viajó con sus compañeros hasta Argentina.

Por lo mismo, la gran duda que hay para definir la formación tiene que ver con quién reemplaza al volante en la once de los azules, donde hay dos apuestas: Sebastián Rodríguez y Marcelo Díaz.

Gustavo Álvarez tiene una sola duda para la formación de la U. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

La lesión de Poblete mueve a la U: ¿Rodríguez o Chelo Díaz?

Fue el periodista Marcelo Díaz quien entregó los últimos detalles de Universidad de Chile en su viaje a Argentina para jugar contra Independiente, donde la baja de Poblete complica.

“Me parece que es la duda de Gustavo Álvarez, hoy sólo fue un entrenamiento regenerativo y mañana recién parará el equipo”, explicó el periodista en su despacho desde Argentina para TNT Sports.

En ese sentido, deja sobre la mesa que Sebastián Rodríguez, quien ingresó por Poblete ante Audax, además del capitán Marcelo Díaz son los que compiten por ese lugar.

“El martes se verá el jugador llamado a reemplazar a Poblete, quien cumple su cuarto año en la U y que estará dos mas, donde llegó a un acuerdo con la dirigencia de la U”, detalló.

