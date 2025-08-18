Universidad de Chile viajó hasta Argentina para disputar el partido de revancha ante Independiente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 en Avellaneda.

Pero en la previa todo el camarín de los azules quedó con una tremenda espina en el zapato, luego de la derrota por 3-1 ante Audax Italiano que los alejó de la pelea por el título en la Liga de Primera 2025.

Si bien se han dado muchas explicaciones, hay una declaración que revela la interna de la U luego del porrazo del fin de semana en el Estadio Nacional, que marca el bajón.

Uno de los que sacó la voz en ese sentido fue Leandro Fernández, justo uno de los más criticados por el bajo nivel, pero que habla del cansancio que tuvo el camarín bullanguero.

Leandro Fernández asegura que deben recuperar a los jugadores de la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

El cansancio le pasa la cuenta a la U

Fue antes del viaje a Buenos Aires que Leandro Fernández dejó sobre la mesa que la mayor preocupación en este momento es recuperar a los jugadores, dejando en claro el cansancio por los partidos tan seguidos.

Algo que se repitió antes de Audax, ya que jugaron tan sólo unos días antes la ida contra Independiente, lo que significó un gran sacrificio físico y donde Gustavo Álvarez repitió la mayor parte de su formación titular.

“Va a ser un partido duro, así que hay que recuperar a los muchachos que jugaron más tiempo para hacer un buen partido“, explicó Leandro Fernández.

Si bien hoy día el entrenamiento fue para recuperarse tras el duelo ante Audax, dejan sobre la mesa la preocupación por el físico de los jugadores, que los golpeó fuerte.

