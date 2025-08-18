Una auténtica daga al corazón. Así fue para los hinchas de Universidad de Chile la teleserie sobre Eduardo Vargas, quien finalmente volvió al país pero a jugar en Audax Italiano. Una decisión que no cayó bien en muchos azules, entre ellos un histórico como Diego Rivarola.

Es que en la peor de las pesadillas para los fanáticos laicos estaba que “Turboman”, el goleador de la histórica Copa Sudamericana 2011, en su histórico primer partido contra el club de sus amores, como dijo en redes sociales, cumpliría con la inexorable ley del ex.

Pero lejos de aquel hito, Rivarola hizo hincapié en la comedia de situaciones entorno a la opción o no de que Vargas llegara a la U, y en conversación con “El Almanaque de Florete” apuntó no sólo contra la dirigencia de Azul Azul, sino también a quien fuera su ex compañero en ese exitoso plantel hace 14 años.

Rivarola contra Vargas por no regresar a la U

Sobre lo que ocurrió en la negociación con el oriundo de Renca, “Goku” manifestó que “Azul Azul tenía las oportunidades de traerlo y deberían haberlo traído. Fue tan enredado todo que no puedes enjuiciar a un solo culpable porque no sabes si realmente fue, hay que ser honesto en eso”.

En esa línea, Rivarola apunta a que “la gran culpa es de los dirigentes, pero también del jugador y del representante (Fernando Felicevich) en esta pasada. Yo creo que todos tienen parte de culpa”, para luego referirse a Vargas por su postura de no volver a la U.

“Cuando un jugador tiene realmente ganas de llegar a un equipo hace todo el esfuerzo por llegar, todo, hasta el económico. Pero, cuando llegan a ese punto, no muchos están dispuestos a dejar de recibir millones por vestir una camiseta”, señala el mendocino.

Por último, Rivarola insiste en referencia a Vargas que “hay muchos que hablan, conozco la historia de muchos y dicen que aman la camiseta, ser ídolos, pero cuando les toca se echan para atrás. Hay que tener cuidado”.

Los números de “Turboman” en Audax

En su actual paso por el cuadro de La Florida, con el que tiene contrato hasta diciembre del presente año, el bicampeón de América suma 288 minutos en cancha durante cuatro juegos, tres de ellos como titular, donde además del gol a la U, recibió una tarjeta amarilla.

