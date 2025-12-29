Universidad de Chile se prepara para su temporada 2025. Ya está listo Francisco Meneghini en la banca azul y todo indica que se viene la avalancha de refuerzos, contenida por la falta oficial de un técnico.

Desde la escuadra universitaria necesitaban un cambio. Gustavo Álvarez quería irse desde hace rato y la negociación se entrampó, aunque finalmente el otrora DT del Bulla se fue pagando mucho menos del monto que se requería por contrato.

¿Y los refuerzos? Se han hablado de varios, se ha concretado, ninguno. Eso sí, hay uno que viene dando vueltas desde la mitad del 2025, cuando Eduardo Vargas decidió fichar por Nacional. Ahora podría hacerse realidad su arribo al CDA.

¿Se complica la llegada de Eduardo Vargas?

Todo indicaba que la llegada de Eduardo Vargas era una cosa de formalidades, de anuncios y papeleos. No obstante, según dijo Coke Hevia en Pauta de Juego, no sería eso lo que estaría pasando tras bambalinas.

“Yo no sé si me quisieron tirar cuchufletas o qué. Me escribieron que no me quemara con lo de Vargas a la U otra vez“, señaló Coke Hevia, cuando se debatía el tema de Turboman en el panel de Pauta de Juego.

Si bien no pudo confirmar la primicia, Coke Hevia llamó a estar atento a lo que pase en las próximas horas, ya que una fuente desde dentro del club le habría propiciado la información.

