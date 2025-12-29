Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
U de Chile

¿Se cayó? Aseguran que lo de Eduardo Vargas a la U de Chile vuelve a tambalear: “Tirar cuchufletas…”

Eduardo Vargas es el sueño de varios hinchas de la Universidad de Chile. No tanto por su actualidad, sino por la nostalgia del 2011.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
¿Se cae de nuevo lo de Vargas a la U?
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT¿Se cae de nuevo lo de Vargas a la U?

Universidad de Chile se prepara para su temporada 2025. Ya está listo Francisco Meneghini en la banca azul y todo indica que se viene la avalancha de refuerzos, contenida por la falta oficial de un técnico.

Desde la escuadra universitaria necesitaban un cambio. Gustavo Álvarez quería irse desde hace rato y la negociación se entrampó, aunque finalmente el otrora DT del Bulla se fue pagando mucho menos del monto que se requería por contrato.

¿Y los refuerzos? Se han hablado de varios, se ha concretado, ninguno. Eso sí, hay uno que viene dando vueltas desde la mitad del 2025, cuando Eduardo Vargas decidió fichar por Nacional. Ahora podría hacerse realidad su arribo al CDA.

Cierre de ciclo: tras trece años en la U de Chile dejará definitivamente el club este 2026

ver también

Cierre de ciclo: tras trece años en la U de Chile dejará definitivamente el club este 2026

¿Se complica la llegada de Eduardo Vargas?

Todo indicaba que la llegada de Eduardo Vargas era una cosa de formalidades, de anuncios y papeleos. No obstante, según dijo Coke Hevia en Pauta de Juego, no sería eso lo que estaría pasando tras bambalinas.

Yo no sé si me quisieron tirar cuchufletas o qué. Me escribieron que no me quemara con lo de Vargas a la U otra vez“, señaló Coke Hevia, cuando se debatía el tema de Turboman en el panel de Pauta de Juego.

Si bien no pudo confirmar la primicia, Coke Hevia llamó a estar atento a lo que pase en las próximas horas, ya que una fuente desde dentro del club le habría propiciado la información.

Publicidad
Eduardo Vargas en el triunfo de Audax Italiano ante Colo Colo | Photosport

Eduardo Vargas en el triunfo de Audax Italiano ante Colo Colo | Photosport

¿Cómo le fue a la U de Chile en la Liga de Primera 2025?

Ni siquiera ha comenzado la pretemporada: surge el primer problema para la Universidad de Chile en 2026

ver también

Ni siquiera ha comenzado la pretemporada: surge el primer problema para la Universidad de Chile en 2026

Lee también
La postura de Paqui Meneghini por llegada de Edu Vargas a U. de Chile
U de Chile

La postura de Paqui Meneghini por llegada de Edu Vargas a U. de Chile

Edu Vargas a la U: "Sí, es el nueve en reemplazo de Nico Guerra"
U de Chile

Edu Vargas a la U: "Sí, es el nueve en reemplazo de Nico Guerra"

"Ya es jugador de la U": explican el retraso en oficializar el gran refuerzo
U de Chile

"Ya es jugador de la U": explican el retraso en oficializar el gran refuerzo

Figura de Rangers no renovará y se marcha a un rival
Mercado de fichajes 2026

Figura de Rangers no renovará y se marcha a un rival

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo