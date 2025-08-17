Audax Italiano dio una de las sorpresas de esta fecha 20 de la Liga de Primera 2025 al vencer por 3-1 a Universidad de Chile en el Estadio Nacional. Con goles de Luis Riveros, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia lo tanos hipotecaron las chances azules de pelear por el título, además de lograr su primera victoria en esta segunda rueda del torneo.

Uno que vivió un partido más que especial en el recinto de Ñuñoa fue Edu Vargas, quien enfrentó por primera vez a la U luego de su regreso al fútbol chileno, además de claro, debutar rompiendo redes con la camiseta itálica.

Por medio de sus redes sociales Turboman escribió unas especiales palabras para destacar lo que fue este día en el Estadio Nacional, donde agradeció el recibimiento de los hinchas azules y el apoyo que ha tenido en el cuadro floridano.

El mensaje de Eduardo Vargas

El delantero de 35 años afirmó, acompañado de varias fotos, que “hoy fue un día especial! Volví a jugar al Nacional. Me tocó volver anotar un gol y jugar contra el equipo de mis amores. Fue todo muy emocionante y mucho más especial de como lo imaginé”.

“Quiero agradecer al hincha de Audax y al club por el cariño que me han demostrado y por cómo me han tratado. A la hinchada de la U, que me recibió con aplausos y que sigue demostrando día a día que hacen mas grande al club”, agregó.

Cabe destacar que este fue el primer gol de Edu Vargas con la camiseta de Audax en cuatro partidos, siendo de vital importancia para el equipo de Juan José Ribera escale a la tercera posición con 37 puntos, apenas una unidad debajo de la U.

El próximo partido de Audax Italiano

Los itálicos enfrentarán a Coquimbo Unido por la fecha 21 de la Liga de Primera 2025 el sábado 23 de agosto desde las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.