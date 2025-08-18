Cuando parecía estar todo listo para su retorno a la U de Chile, fue otro equipo de la competencia el que sorprendió con el fichaje de Eduardo Vargas: el Audax Italiano, que venció por 3-1 al Romántico Viajero en el Estadio Nacional. Para colmo de los azules, Turboman anotó su primer gol en los Tanos.

De todas maneras, reeditó un gol triste con su celebración: Vargas alzó los brazos en señal de perdón a toda la hinchada del Bulla, que lo aplaudió cuando fue nombrado por los altoparlantes del recinto. Eso sí, todo indica que la herida de la vuelta frustrada al Centro Deportivo Azul todavía no cierra.

Así lo dio a entender el DT de los audinos, Juan José Ribera, quien se refirió a lo hecho por el atacante renquino de 35 años. “Yo no estuve con él en la Universidad de Chile ni soy hincha, pero a los jugadores como él son gente que nos dio mucho”, aseguró el Coto en la rueda de prensa pospartido.

Eduardo Vargas celebró así su conquista a Universidad de Chile. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“En la U, en el histórico título de la Sudamericana y en la selección. Nos dieron muchas alegrías, son gente que tenemos que respetar. Entiendo a la gente que se enoja porque no llegó a la U. El hincha se queda con lo superficial, no se sabe todo lo que pasó”, manifestó Ribera. Tiene razón, pues los fanáticos todavía no tienen pleno conocimiento de por qué Vargas fue a La Florida.

El tierno reencuentro de Marcelo Díaz con Eduardo Vargas. (Pepe Alvujar/Photosport).

Ribera valora el fichaje de Eduardo Vargas en Audax Italiano: “Se ha manejado…”

Juan José Ribera sabe perfectamente que Audax Italiano dio un paso hacia adelante con el fichaje de Eduardo Vargas. Y quedó conforme con la recepción de los hinchas de Universidad de Chile al “17”, pues fue arropado con cariño y aplausos.

Ribera le da indicaciones a Lautaro Palacios, quien reemplazó a Eduardo Vargas en Audax Italiano ante la U. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Uno espera que esos jugadores sean aplaudidos más abucheados. Sentí tranquila a la gente con él”, expuso el Coto Ribera luego de que los Tanos volvieran a la victoria tras haber sido goleados por Deportes Limache en el césped sintético del estadio Lucio Fariña Fernández.

Por cierto, nada de eso le quitaba el sueño a Ribera. “No estaba preocupado, Eduardo se ha manejado en situaciones adversas toda su carrera. En otros países, con más público. Finales de Copa Libertadores, Sudamericana, Mundiales. Se iba a manejar igual”, aseguró el ex DT de Curicó Unido y Deportes Antofagasta, entre otros clubes.

Eduardo Vargas saluda a Matías Zaldivia y Fabián Hormazábal, a quienes conoce de la Roja. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“No escuché malas palabras para él, me parece correcto. Es un tipo que le dio mucho a la U y al fútbol chileno”, cerró Ribera, quien debe dar vuelta la página con el Audax Italiano para afrontar la fecha 21 de la Liga de Primera: será ante el puntero Coquimbo Unido el 23 de agosto en el estadio Bicentenario de La Florida.

