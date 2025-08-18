Coquimbo Unido se afianza como exclusivo puntero y principal candidato al título en la Liga de Primera 2025. El Pirata derrotó a Everton por la fecha 20 del campeonato nacional y, como si fuera poco, Universidad de Chile perdió ante Audax Italiano.

Ahora los aurinegros lideran la tabla con ventaja de nueve puntos por sobre los azules, aunque el próximo desafío será duro ante un Audax que volvió a la carrera en la parte alta.

Tras la victoria contra Everton, el DT coquimbano, Esteban González, manifestó que “lo tomamos con tranquilidad. Si quedara una fecha y el torneo terminara ahora, obviamente cambiaría la forma de visualizar lo que viene. No podemos faltarle el respeto a ningún equipo, cada encuentro para nosotros es muy difícil”.

Coquimbo: ilusión sin faltarle el respeto a nadie

“Si cambiáramos la forma en la que venimos trabajando el mensaje interno seríamos irresponsables. Independiente de la diferencia que haya en la tabla, queda muchísimo”, agregó el deté.

Esteban González mantiene la calma, pero se ilusiona con el título en Coquimbo.

Eso sí, el Chino reconoció que “no tenemos miedo a decir que nos ilusiona, primero por la forma de entrenar. Ustedes sólo ven los partidos, pero los jugadores en la semana han evolucionado muchísimo. El proceso se disfruta”.

“Pero el equipo no va a cambiar en nada. Nuestra percepción interna sigue siendo la misma desde la primera fecha, lo que cambia es lo externo y eso no lo controlamos nosotros”, sentenció Esteban González.

El duelo entre Coquimbo y Audax, con El Pirata como visita, está programado para este sábado 23 de agosto, desde las 17:30 horas, en el estadio Bicentenario de La Florida.