Coquimbo Unido hizo su tarea y derrotó por 2-1 a Everton en el marco de la vigésima fecha de la Liga de Primera. El Pirata sigue firme en la punta de la tabla y, como si fuera poco, aumentó su distancia aprovechando la derrota de Universidad de Chile contra Audax Italiano.

En conversación con RedGol, el mediocampista de Coquimbo, Alejandro Camargo, reveló las claves que tienen al plantel dirigido por Esteban González con la primera opción al título.

“Queda poco, pero aún queda. ¿Las claves para estar punteros? Cuando partimos a principios de año se conformó un plantel no sólo de jugadores, sino que de personas. Y ya veníamos por ese camino desde el año pasado”, dijo Camargo.

El oriundo de Mendoza y nacionalizado chileno agregó que “creo que además de eso, dentro de la cancha nos entregamos el uno por el otro y al cien. La idea del técnico también, y la asumimos de tal forma que ya la sentimos como propia. A la hora de jugar se respeta mucho esa base, esa idea, y el compañerismo”.

Coquimbo Unido: humildad, trabajo y fortuna

“Dentro de los partidos estamos resolviendo nosotros mismos dentro de la cancha, no esperamos a que pase algo y nos damos cuenta rápido para solucionar los problemas gracias a las herramientas que nos da el cuerpo técnico y la capacidad de resolución que hemos logrado“.

Añade que “por ahí pasa el buen presente. Y tenemos las individualidades de cada uno que en conjunto hacen que nos veamos mucho mejor“.

Camargo expone que “la humildad también, es algo en lo que hacemos mucho énfasis cada semana y en las charlas. Es algo fundamental, y no sólo en palabras, es un espíritu que se trabaja y nos tiene donde estamos“.

“Y también hemos tenido algo de fortuna. ¿La suerte del campeón? No, no. Ojalá más adelante podamos decir eso, pero respetamos el proceso. Vamos tranquilos y a paso firme de a poco”, sentenció Alejandro Camargo.

