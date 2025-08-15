De esas historias que marcan y que hoy lo tiene con un feliz presente como preparador de arqueros en el sorprendete Provincial Ovalle, de la Liga 2D. Se trata de Carlos Tejas, histórico meta nacional.

El portero dialoga con RedGol y repasa su presente en el Ciclón, además de sus anécdotas en el fútbol chileno. El golero destaca por haber sido el primer tercer arquero de la Roja en un Mundial (Francia 98).

Con largo recorrido en nuestras canchas, el meta que jugó en La Serena y Coquimbo admite a sus 53 años que “No me falta nada, gracias a Dios, quizás pude haber ganado más plata, pero eran otros tiempos”.

Coquimbo en su corazón

Bicampeón con Cobreloa, iquiqueño de corazón y con pasos por La Serena y Coquimbo, Carlos Tejas le pone fichas a los piratas como próximos campeones del fútbol chileno.

“Creo que algo extrafutbolístico sería lo único que para que Coquimbo no fuera campeón, que lo empiecen a perjudicar con los arbitrajes, sería como lo único”, vaticina.

Por eso, el meta que en su momento fue comparado con el Cóndor Rojas le dice a RedGol que está feliz con su carrera, ya que “Tuve la tuve la suerte de dier un mundial. También fui a una Copa América”.

“Me pudieron comparar con con un excelente arquero. Creo que Roberto (Rojas) ha sido el mejor arquero que tenido en Chile”, sentenció el portero que en 2008 relanzó su carrera con 36 años en el debut de Jorge Sampaoli en Chile, con gran campaña en O’Higgins.

