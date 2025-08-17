Es tendencia:
“Tuve ‘cuea’, la suerte del camp…”: la sincera confesión del Mono Sánchez tras besar el palo en Coquimbo

El querido portero besó el palo de su arco tras salvarse del empate en sufrida victoria contra Everton.

Por Nelson Martinez

© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTCoquimbo sigue como avión rumbo al título.

Coquimbo Unido dio otro paso rumbo al señado título que cada vez parece más cerca. En un complicado partido, los piratas derrotaron por 2-1 como locales a Everton de Viña del Mar.

Y como es costumbre apenas suena el pitazo final, Diego Sánchez se robó las cámaras de TNT Sports y dio que hablar con sus declaraciones, siempre en la buena onda que lo caracteriza.

Junto a Cristián Zavala, el carismático portero se dejó querer y abrió su corazón tras el soñado momento aurinegro. Eso sí, aún estaba nervioso por eso palo salvador en la parte final del partido, que pudo ser el empate viñamarino.

Coquimbo como avión: El “Mono” no quiere mufas

Diego Sánchez seguía con las pulsaciones post partido y realizó curiosa confesión minutos después de haber besado el vertical derecho de su pórtico, ltras la épica salvada en Coquimbo.

El tema de hacer historia no estamos pendientes de eso, queremos seguir ganando, ir a la cancha, es un pasito menos en este largo camino”, partió diciendo previo a su gran frase.

En ese momento el querido Mono tuvo su momento de la verdad y confesó el por qué besó el palo del arco pirata, diciendo que “con la cuea que estamos teniendo, la suerte del cam… Pasan cosas , cada palo que hay lo tomo como atajada y suerte que como arquero necesitamos”.

“Esto es duro, sabemos que el campeonato se juega cada fin de semana. Vamos paso a paso, no nos alcanza con lo que hemos hecho, eso no nos saca del piso, trabajamos bien humildes”, cerró.

