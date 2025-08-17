Remezón en las bancas del fútbol chileno. Primero fue Juan José Luvera en San Luis de Quillota, luego Jorge Almirón avisó que se irá de Colo Colo y este domingo se supo de una nueva salida en el balompié nacional.

Se trata del histórico DT que logró el ascenso con Deportes Concepción, Manuel Suárez. El ex ayudante de Juan Antonio Pizzi estuvo a cargo en la vuelta de los lilas a la Primera B, dejando al equipo en zona de liguilla de ascenso en este 2025.

Una nueva derrota del equipo, sumado a problemas con la hincha del León de Collao que hasta se reunió con él en un entrenamiento, terminaron por colapsar la relación y en la dirigencia le pusieron fin al ciclo, según informó Sabes Deportes.

Vuelve un ídolo a la banca en el fútbol chileno

Luego de la salida de Manuel Suárez como entrenador de Deportes Concepción, en el León de Collao ya tienen listo al nuevo DT para comandar al equipo hasta fin de año: Patricio Almendra.

El Pato había vuelto al club de sus amores tras años fuera, haciéndose cargo del equipo de Proyección. Según revela el citado medio, ahora tomará el primer equipo en la Primera B.

Con los lilas aún en zona de liguilla para pelear el ascenso al fútbol grande, “En primera instancia, el ex volante asumirá de cara al partido ante Universidad de Concepción y hasta el final de la temporada”.

“En Deportes Concepción hoy no piensan en abrochar el arribo de un nuevo DT solamente por tres-cuatro meses ni por un año y medio. La idea es contar con Almendra hasta fin de año”, informó Sabes Deportes.

