Mientras Colo Colo se hunde con su campaña del Centenario, un ídolo clásico del club también salió al baile en medio de una polémica acusación en la televisión chilena. ¿La razón? Una infidelidad.

Durante el programa “Juzgamos y nos Funamos”, fue la actriz Antonella Ríos quien se refirió a su reciente relación con Marcelo Barticciotto, la cual quedó al descubierto tras un portonazo sufrido por la pareja.

La también creadora de contenido para adultos se refirió a su romance con el Barti, destapando que un engaño con otra mujer fue el causante del quiebre definitivo.

Los detalles contra el ex Colo Colo

La actriz Antonella Ríos no se guardó nada al contar el momento en que descubrió la infidelidad de Marcelo Barticciotto, aunque aclaró que con la otra mujer involucrada quedó en buenos términos.

Antonella Ríos

“Hablé con la chica con la que me engañaba, donde los pillé en el departamento, somos amigas ahora”, contó, sorpresivamente, la actriz en relación a la infidelidad de Barti.

Sobre la situación con el ídolo de Colo Colo, le panelista de espectáculos afirmó sin pelos en la lengua que “Él me bloqueó, teníamos buena onda, no estaba enamorada, pero me piqué”.

Marcelo Barticciotto.

“Cuando pasó esto del portonazo, apareció el tema en la prensa, yo hablé y él desapareció”, cerró, con fuerte crítica contra Marcelo Pablo Barticciotto y su caso fuera de las canchas.

