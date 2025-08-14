Marcelo Ríos siempre remece las redes sociales tanto en materia deportivo como también en el espectáculo. Tras el confirmado quiebre con su ex mujer, Paula Pavic, al “Chino” se le había perdido la pista.

Fue por eso que sorprendió una nueva aparición del histórico número uno del mundo para el tenis chileno, quien cruzó la vereda y se mostró practicando fútbol con una de sus herederas.

Antonella, una de sus hijas con Pavic, fue quien lo acompañó y remecieron las redes sociales con fotos que graficaron el notable parecido de padre e hija, mostrando al chileno con su faceta más tierna.

Marcelo Ríos y su amor por Antonella

“Jugando fútbol con la Antonella” y “Con la más hermosa”, fueron las frases que ocupó Marcelo Ríos a la hora de publicar su noche de fútbol con su adolescente hija.

El “Chino” se llenó de comentarios de apoyo de hinchas chilenos sorprendidos por el notable parecido entre ambos, además de la nueva faceta del zurdo abriendo su corazón en redes sociales.

Esto se dio luego del quiebre del ex número uno del mundo con Christin Chelsea, modelo gringa 29 años menor que él, tras un repentino pero corto romance al separarse de Paula Pavic.

Marcelo Ríos tiene seis hijos. La primera fue Constanza, producto de antigua relación con Giuliana Sotela. Años después se emparejó con Paula Pavic, con quien tuvo cinco herederos más: Isidora, Colomba, Marcelo, Agustina y Antonella.

