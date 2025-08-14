Arribó desde la qualy y no ha parado de vencer rivales, tumbando a un top ten (Taylor Fritz) en su propia casa y brillando con su tenis en el Masters 1000 de Cincinnati: se trata del francés Terence Atmane (136°).

Instalado entre los ocho mejores del torneo, el galo es reconocido fanático de un chileno, donde la propia ATP destacó que “los fanáticos han conocido su estilo agresivo, en cierto modo similar al de su ídolo, el ex 5 del mundo Fernando González“.

Y el tenista europeo tiene una particular historia fuera de las pistas. Es mago y también fanático de los videojuegos como Minecraft, siendo además un reconocido coleccionista de cartas Pokémon.

Del animé a jugar como Fernando González

Terence Atmane, con 23 años, revoluciona Cincinnati con su tenis. Es ahí donde sus actos de magia y la cercanía con el animé destacan en su historia, siendo las cartas Pokémon su pasión.

“Tengo una de las mayores colecciones de Francia. Cuando era un niño, veía Pokémon en la tele. En el colegio los niños hablaban de las cartas de Pokémon y eran muy famosas. Empecé a coleccionarlas cuando era pequeño, y ese niño pequeño todavía conserva aquella pequeña colección”, reveló.

En ese sentido, Atmane contó que su madre impulsó su carrera en el tenis para dejar su adicción al joystick y las consolas. Esto, ya que “Jugaba todo el rato a esos videojuegos, todos los días”.

“Un día mi madre llegó a casa y me dijo que me iba a comprar una raqueta de tenis y que me llevaría a un club a probar, que ya era suficiente con los videojuegos. Desde aquel entonces jamás dejé de jugar”, cerró el fanático de Fernando González.

