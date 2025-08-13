El tenista polaco, Hubert Hurkacz (40°) sorprendió al circuito hace unos meses tras anunciar que dejaría a su entrenador de meses para contratar al ex N°1, Ivan Lendl y al doble campeón olímpico, Nicolás Massú.
Lendl asumiría un rol de consultoría, mientras que Massú viajaría con el polaco y tomaría el puesto como entrenador principal, algo que hace hasta el día de hoy.
Pero no todos están convencidos con este cambio radical. Jerzy Janowicz, tenista polaco, ex número 14 del mundo y semifinalista en Wimbledon, fue tajante en su opinión sobre Massú.
“Ivan Lendl, absolutamente creo que es una buena movida”, dijo Janowicz. “Pero Nicolás Massú, creo que es una de las peores ideas”, lanzó.
La dura crítica de Janowicz a Massú
Janowicz detalló que el estilo de Massú no se ajusta al juego que Hurkacz necesita.
“Viendo cómo jugó, qué técnica y tácticas utilizó, no le conviene en absoluto a Hubert. Necesita a alguien que le enseñe a practicar un tenis ofensivo con regularidad”, dijo.
Y la crítica continuó. “Lo que Hubert no sabe hacer muy bien y no quiere hacer es jugar al ataque. Y lo necesita mucho. Puede hacerlo”, sostuvo.
“No entiendo por qué le cuesta tanto pasar de este juego de defensa profunda y contraataque a uno más ofensivo”, agregó.
Ivan Lendl, Hubert Hurkacz y Nicolás Massú.
Por ahora, Massú sigue siendo el entrenador principal que acompaña a Hurkacz a los torneos.
La dupla fue anunciada tras la salida de Craig Boynton, con quien el polaco trabajó durante cinco años, y desde entonces ha estado bajo la mirada del circuito que busca saber cómo se está adaptando a su nuevo equipo.