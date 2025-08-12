Es tendencia:
Servicio letal y cero quiebres: Tomás Barrios gana con autoridad en su debut en el Kia Open en Colombia

El chillanejo inició con todo su camino en Barranquilla tras su paso por el Masters de Canadá.

Por Javiera López Godoy

© PhotosportTomás Barrios

Después de una breve pausa tras su participación en el Masters 1000 de Canadá, Tomás Barrios (131°) volvió a la cancha y lo hizo con todo. 

El chileno se estrenó en el Kia Open 2025, el Challenger de Barranquilla, con una sólida victoria frente al japonés Kenta Miyoshi (548°). El marcador final fue un contundente 6-1, 7-5.

Tomás Barrios dominó el servicio y manejó el partido

Barrios no dio respiro desde el saque, demostrando un nivel que se tradujo en un 76% de primeros servicios efectivos y un 74% de puntos ganados con ese primer saque. 

Además, fue implacable al momento de defender su servicio, no cediendo ningún quiebre y rompiendo el saque de Miyoshi en cuatro oportunidades, aprovechando cada chance que tuvo.

El chileno sumó 61 puntos ganados, contra 43 del japonés y se mostró mucho más sólido en los momentos clave, especialmente en el segundo set, donde tuvo que cerrar el partido con un 7-5.

Próximo rival y duelo inédito

Ahora, Tomás Barrios espera en segunda ronda al ecuatoriano Andrés Andrade (257°), un rival al que nunca se ha enfrentado y que promete un duelo fresco y emocionante. 

El duelo será este miércoles 13 de agosto en un horario que aún está por confirmarse.

