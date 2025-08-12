Después de una breve pausa tras su participación en el Masters 1000 de Canadá, Tomás Barrios (131°) volvió a la cancha y lo hizo con todo.

El chileno se estrenó en el Kia Open 2025, el Challenger de Barranquilla, con una sólida victoria frente al japonés Kenta Miyoshi (548°). El marcador final fue un contundente 6-1, 7-5.

Tomás Barrios dominó el servicio y manejó el partido

Barrios no dio respiro desde el saque, demostrando un nivel que se tradujo en un 76% de primeros servicios efectivos y un 74% de puntos ganados con ese primer saque.

Además, fue implacable al momento de defender su servicio, no cediendo ningún quiebre y rompiendo el saque de Miyoshi en cuatro oportunidades, aprovechando cada chance que tuvo.

El chileno sumó 61 puntos ganados, contra 43 del japonés y se mostró mucho más sólido en los momentos clave, especialmente en el segundo set, donde tuvo que cerrar el partido con un 7-5.

Próximo rival y duelo inédito

Ahora, Tomás Barrios espera en segunda ronda al ecuatoriano Andrés Andrade (257°), un rival al que nunca se ha enfrentado y que promete un duelo fresco y emocionante.

El duelo será este miércoles 13 de agosto en un horario que aún está por confirmarse.