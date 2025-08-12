Hasta hace unas horas, a la espera de que se dispute la qualy del US Open, último Grand Slam de la temporada del tenis mundial, el único chileno que estaba en el cuadro principal era Nicolás Jarry (100° del ranking ATP). Mientras que Alejandro Tabilo (103°) comandaba la lista de espera.

Lo anterior significaba que el zurdo de origen canadiense debía aguardar por bajas en la nómina de entrada oficial para poder tener un lugar en el main draw del torneo que se jugará en Nueva York. Pues bien, la espera finalmente terminó.

Es que en las últimas horas se terminó por confirmar lo que era predecible, como la baja por lesión del búlgaro Grigor Dimitrov (21°), requisito necesario para que Tabilo finalmente pueda entrar sin disputar las clasificaciones a la primera ronda del US Open.

Drama de Dimitrov mete a Tabilo en US Open

Recordemos que el europeo sufrió una dramática molestia muscular en los octavos de final de Wimbledon, mientras apabullaba al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, por 6-3, 7-5 y 2-2. La misma derivó en un desgarro muscular en su pectoral derecho.

Si bien el agente de Dimitrov, Georgi Stoimenov, afirmó tras la lesión que el objetivo del tenista era llegar a disputar el US Open, finalmente la organización del torneo confirmó su baja definitiva, lo que le abrió las puertas de forma inesperada a Tabilo.

Por si fuera poco, el búlgaro romperá una racha histórica que registraba en Grand Slams, donde tras su ausencia en el US Open 2010, participó de 58 torneos consecutivos, convirtiéndose en la quinta mayor de todos los tiempos.

¿Podrá haber más chilenos en el Grand Slam?

La respuesta es sí. Pues además de los ya confirmados Jarry y Tabilo, verán acción en la qualy tanto Cristian Garin (121°) y Tomás Barrios (131°), quienes buscarán meterse al cuadro principal a partir del próximo lunes 18 de agosto.