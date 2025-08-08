Antes de codearse con los mejores del circuito, Alejandro Tabilo tenía claro quién era su modelo a seguir. Y no era precisamente un vecino del barrio.

“Cuando era chico, siempre dije que el único jugador al que trataba de imitar exactamente era Nadal”, dijo el año pasado a The Tennis Gazette.

La “obsesión” de Tabilo con Nadal

No era solo admiración, era una copia calcada de Rafa.

“Desde que era pequeño, como soy zurdo, solía usar Babolat”, dijo sobre la raqueta inspirada en el español.

Y no solo eso. La marca de raqueta, las poleras sin mangas, los pantalones largos, todo calcado como su ídolo.

“Todo lo que quería era como lo de Nadal”, reconoció.

Alejandro Tabilo (abajo, a la quierda), en el equipo de Ontario en los Campeonatos Nacionales Juveniles, 2008.

La mordida del campeón versión Canadá

Incluso las celebraciones viajaron desde Mallorca a Toronto. “En Canadá, ganaba un torneo y también mordía el trofeo, quería ser exactamente como él”, explicó.

El ritual de morder el trofeo, una marca casi registrada de Rafa, también formó parte del repertorio de un joven Tabilo, que soñaba con un futuro calcado al de su ídolo.

Hoy, Jano ya no es solo el niño que imitaba a Nadal en cada detalle. Es un tenista que empieza a escribir su propia historia, aunque, de vez en cuando, esas viejas manías le recuerden que todos los grandes sueños parten de una admiración.