Rafael Nadal habla de los TOC que lo marcaron en su carrera: “Cuando me veía por TV no me gustaba”

Los expertos en tenis no se ponen de acuerdo para escoger al mejor jugador de todos los tiempos, pero lo único claro es que Rafael Nadal está entre ellos.

El español es una leyenda viviente del deporte blanco, con 22 torneos de Grand Slams ganados, donde hizo gran parte de su fama con 14 títulos en Roland Garros.

Rafa ya colgó la raqueta y dejó una gran huella, pero su estilo aguerrido en la cancha y sus manías en el campo de juego nunca serán olvidadas.

Rafa Nadal se avergonzaba por sus manías en la cancha

Rafael Nadal le dio una extensa entrevista a Jorge Valdano en Movistar+, donde uno de los temas que tocó fueron su serie de TOC que tenía en la cancha.

No pisar las líneas, tener las botellas alineadas, tocarse antes de servir, etc, fueron algunas de las manías que mostraba el manacorí en la cancha y las que lo avergonzaban.

Rafael Nadal y una de sus grandes manías con las botellas. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

“No soy una persona muy supersticiosa, prácticamente nada. Contrariamente a lo que se puede pensar, fuera del tenis yo no tengo ninguna rutina o ritual. Todo eso se quedaba en la pista y en competición. Necesitaba eso. Ojalá pudiera alcanzar ese nivel de concentración sin las rutinas. Yo no las tenía tan marcadas en el inicio de mi carrera. El tenis te exige y te come por dentro. Sales cada día a la pista sabiendo que por la noche puedes estar volviendo a casa”, explicó el español.

“Necesitas encontrar unas rutinas con las que te sientas cómodo, seguro, y que te ayuden a no perder el foco en lo que estás haciendo, a aislarte de todo lo demás. Intenté disminuirlas, porque cuando me veía por televisión no me gustaba lo que veía, pero no me iban mal. Me daban la sensación de poder estar 100% enfocado en lo que hacía. Me mantenía centrado en el momento”, agregó.

Rafael Nadal ahora está alejado del tenis y se relaja, con los TOC lejos de su día a día.