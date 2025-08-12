Por allá en el 2022, Marcelo Ríos soltó una frase que todavía retumba en la historia del tenis. “Ganar un Grand Slam es fácil para las chicas”, lanzó sin imaginar la tormenta que desataría.

La polémica no tardó en llegar a tres ex número 1 del ranking WTA: Martina Hingis, Venus Williams y Jennifer Capriati, que salieron con todo a defender el tenis femenino y dejar en claro que el chileno se había equivocado en grande.

Ríos no se guardó nada: “Es un chiste”

El ex número 1 del mundo, conocido tanto por su talento como por su lengua filosa, no dejó espacio para sutilezas.

“Todos los partidos en el circuito masculino son duros. Cualquiera puede ganar a cualquiera. No es como en el femenino, donde pueden ganar 6-1, 6-0 hasta los cuartos de final. Es un chiste”, soltó.

Marcelo Ríos en 2002 (Getty Images).

Incluso cuando comenzaron a llegar las críticas se mantuvo firme en su opinión. “No estoy diciendo que las chicas sean mejores o que los chicos sean mejores que las chicas, solo dije que las chicas ganan muy fácil”, remarcó.

“Es ridículo lo que está pasando en el tenis femenino y todos están de acuerdo, pero no voy a empezar a discutir con cada chica que dice que no es verdad”, añadió.

Hingis responde al Chino Ríos

Martina Hingis, triple campeona del Australian Open y exnúmero 1 del mundo, no se quedó callada.

“Obviamente el tenis masculino es duro, pero creo que la profundidad en el tenis femenino ha mejorado mucho”, aclaró.

“Siempre puedes tener un partido difícil y si no te preparas bien, puedes perder”, agregó.

Martina Hingis en 2002 (Getty Images).

Venus Williams sale en defensa del tenis femenino

La leyenda estadounidense Venus Williams, también ex número 1 del mundo, también reaccionó sin filtro.

“Cada una de nosotras ha trabajado duro para estar aquí y estamos porque lo merecemos”, afirmó”

“Todas tenemos que trabajar juntas. Las mejores jugadoras están muy orgullosas de lo que hacemos. No nos relajamos en ningún momento y no solo sacamos lo mejor en los Grand Slams, sino en todos los torneos”, destacó.

Venus Williams en 2002 (Getty Images).

Jennifer Capriati también se defendió

Otra ex número 1 que se ofendió con las declaraciones de Marcelo Ríos fue la triple campeona de Grand Slam, Jennifer Capriati.

“Creo que todos sabemos cuál es la verdad”, sostuvo. Y añadió que “es un comentario ridículo”. “No sé qué quiso decir con eso”, comentó.

Jennifer Capriati en 2002 (Getty Images).

