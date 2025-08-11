Es tendencia:
La insólita lista que encabeza Marcelo Ríos con Agassi y Borg… y que ningún tenista quiere liderar

No se trata de títulos, ni de récords de victorias, sino de centímetros. Marcelo Ríos lidera un ranking que rompe con la imagen del “tenista gigante” y que comparte con nombres tan icónicos como Borg y Agassi.

Por Javiera López Godoy

André Agassi y Marcelo Ríos
© Getty ImagesAndré Agassi y Marcelo Ríos

En un deporte cada vez más dominado por jugadores altos, el nombre de Marcelo Ríos sigue apareciendo en un registro peculiar: los N° 1 de menor estatura en la historia de la ATP. 

Con 1,75 m, el chileno es el más bajo en lograrlo y el único en alcanzar el primer puesto sin ganar un Grand Slam. Fueron seis semanas en lo más alto en 1998, pero suficientes para quedar en los libros.

Borg y Agass: leyendas fuera de molde

El listado no se limita a sorpresas o nombres poco conocidos. También está Björn Borg (1,80 m), cinco veces campeón de Wimbledon y seis de Roland Garros.

Y Andre Agassi (1,80 m), dueño de ocho títulos de Grand Slam y más de 100 semanas como número uno. 

Ambos demostraron que no hay que medir dos metros para marcar una época.

Björn Borg en 1979 (Getty Images).

Los otros integrantes del selecto club

En total, la ATP reconoce solo siete hombres que, sin superar los 1,83 m, alcanzaron el liderazgo del ranking:

  • Marcelo Ríos (1,75 m)
  • Lleyton Hewitt (1,78 m)
  • Jimmy Connors (1,78 m)
  • Andre Agassi (1,80 m)
  • Björn Borg (1,80 m)
  • John Newcombe (1,83 m)
  • Ilie Năstase (1,80 m)
Una lista corta, con estilos distintos, pero unidos por un mismo mérito: derribar el mito de que la altura define quién manda en el tenis.

