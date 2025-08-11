En un deporte cada vez más dominado por jugadores altos, el nombre de Marcelo Ríos sigue apareciendo en un registro peculiar: los N° 1 de menor estatura en la historia de la ATP.

Con 1,75 m, el chileno es el más bajo en lograrlo y el único en alcanzar el primer puesto sin ganar un Grand Slam. Fueron seis semanas en lo más alto en 1998, pero suficientes para quedar en los libros.

ver también Medvedev pone a Marcelo Ríos de ejemplo y dice que nadie recuerda a quien fue número uno sin ganar un Grand Slam

Borg y Agass: leyendas fuera de molde

El listado no se limita a sorpresas o nombres poco conocidos. También está Björn Borg (1,80 m), cinco veces campeón de Wimbledon y seis de Roland Garros.

Y Andre Agassi (1,80 m), dueño de ocho títulos de Grand Slam y más de 100 semanas como número uno.

Ambos demostraron que no hay que medir dos metros para marcar una época.

Björn Borg en 1979 (Getty Images).

ver también Este es el mejor tenista chileno de todos los tiempos según la inteligencia artificial

Los otros integrantes del selecto club

En total, la ATP reconoce solo siete hombres que, sin superar los 1,83 m, alcanzaron el liderazgo del ranking:

Marcelo Ríos (1,75 m)

(1,75 m) Lleyton Hewitt (1,78 m)

(1,78 m) Jimmy Connors (1,78 m)

(1,78 m) Andre Agassi (1,80 m)

(1,80 m) Björn Borg (1,80 m)

(1,80 m) John Newcombe (1,83 m)

(1,83 m) Ilie Năstase (1,80 m)

Publicidad

Publicidad

Una lista corta, con estilos distintos, pero unidos por un mismo mérito: derribar el mito de que la altura define quién manda en el tenis.