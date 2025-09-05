Una lamentable noticia sacudió al mundo del tenis durante esta jornada, ya que una leyenda del deporte y ex número uno del mundo reveló que tiene cáncer de próstata: se trata de Björn Borg.

Según se supo, el ex jugador que se retiró a los 26 años por agotamiento mental relata detalles de su enfermedad en su autobiografía Heartbeat, que se estrenará el 18 de septiembre en Reino Unido y el 23 de septiembre en el resto del mundo.

Con 69 años, el sueco dio a conocer el diagnóstico tal como lo informó el diario Expressen, en la presentación de su libro en Italia. “Björn Borg ha escrito que está enfermo de cáncer en su autobiografía”, avisó el medio.

Su enfermedad, el tenis y la admiración por el Chino Ríos

Björn Borg está a poco de presentar su autobiografía, en la cual detalla su lucha contra el cáncer de próstata a sus casi 70 años. El ex número uno del mundo del tenis ya había dado indicios de la enfermedad en reciente entrevista.

Björn Borg / Foto: AFP

“Tengo un nuevo oponente con el cáncer, uno que no puedo controlar. Pero voy a vencerlo. No me voy a rendir. Lucho como si cada día fuera una final de Wimbledon. Y esas suelen ir bastante bien, ¿no?”, dijo a Associated Press.

Esta vez, la leyenda del tenis que se retiró en 1983 a sus 26 años dio un adelanto de su libro diciendo que “pasé por momentos difíciles, pero es un alivio para mí hacer este libro. Me siento mucho mejor”.

Y tiene cercanía con Chile también, ya que en 2022 dijo públicamente a La Tercera que el mejor jugador de tenis era Marcelo Ríos. “Era increíble. Lo vi jugar tantas veces, era increíble jugando tenis… Quizás quería hacer otras cosas con su vida, pero cuando jugaba era uno de los mejores”, dijo en ese entonces.

