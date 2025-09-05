Amanda Anisimova sigue dando de qué hablar en el US Open. La estadounidense alcanzó la final del torneo y, además, marcó un hito único.

Su revés promedio es el más alto del todo el torneo, superando incluso a figuras como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

El récord histórico de Anisimova

Durante las rondas del US Open, Anisimova demostró que su arma más letal es su revés. Con un promedio de 124 km/h, no solo lidera entre las mujeres, sino que también supera a los tops masculinos del torneo.

Sinner registró 122 km/h, mientras que Alcaraz alcanzó los 119 km/h. Este dato refleja la fuerza y técnica que la han convertido en una rival temible en cualquier enfrentamiento.

Revés de Amanda Anisimova en el US Open 2025 (Getty Images).

El camino de la estadounidense

La final de Anisimova en el US Open llega después de años de trabajo y superación. A pesar de la tragedia personal que sufrió a los 18 años con la muerte de su padre, la tenista logró canalizar su talento y esfuerzo para destacarse en el circuito WTA.

Hoy figura como la N°9 del mundo y busca una hazaña histórica en la definición del torneo, donde se enfrentará ante nada menos que la N°1 del mundo, Aryna Sabalenka.

Comparación con los grandes

Si bien Sinner y Alcaraz acaparan los reflectores en el torneo masculino, Anisimova se posiciona como la sorpresa del US Open 2025.

Su récord de velocidad en el revés demuestra que el tenis femenino también puede marcar la pauta e incluso superar a los nombres favoritos del circuito ATP.

