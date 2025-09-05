El Chino Ríos siempre da que hablar dentro y fuera de la cancha de tenis, donde en redes sociales había causado preocupación con una publicación sobre su situación personal.

“Aquí vamos otra vez, esta hue… nunca se acaba, ayuda”, tecleó el ex número uno del mundo que hizo historia para Chile, causando preocupación tras radicarse en Estados Unidos.

Pero el pasado jueves nuevamente apareció el zurdo en su cuenta de Instagram a dar señales de que sigue más vigente que nunca, apelando su particular humor y, de paso, con críticas para sus detractores.

El Chino Ríos manda recado

Haciendo trabajo físico con una máquina de gimnasio, Marcelo Ríos posteó un video de su actividad. Ahí, dejó en claro que las bromas por su “caída de pelo” no le agradan y avisó con recordada frase.

“Si alguien piensa que se me ve pelada atrás que la CH…”, dijo el zurdo de Vitacura, haciendo alusión a una frase que le dedicó a periodistas chilenos en una Copa Davis.

El público chileno rápidamente salió a respaldar al Chino Ríos, donde en el video se le ve la zona de la cabellera con algo menos de pelo, situación que el mismo ex jugador se encargó de aclarar.

Marcelo Ríos vive una renovada etapa personas tras separarse de Paula Pavic, sacando a relucir su nueva faceta compartiendo con sus hijos en redes sociales y mostrando su lado más humano.