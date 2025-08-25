Una extraña publicación apareció en las plataformas digitales de Marcelo Ríos, la que dejó con muchas dudas a sus seguidores sobre el presente el ex número uno del mundo.

El ex tenista nacional hace tiempo que viene publicando fotografías en su Instagram personal, la que no tienen un contexto claro, donde muestra su vida en Estados Unidos.

Acompañado de una de sus hijas, mostrando un lujoso automóvil y otras publicaciones, Ríos ha ido mostrando parte de su vida, la que ha estado alejado de las luces en el último tiempo.

Pero esta jornada sorprendió con un mensaje de auxilio que impactó a los seguidores de su vida, quienes están con dudas sobre lo que está viviendo el tenista.

Preocupación por el ex número uno del mundo. Foto: Jorge Loyola/Photosport

¿Qué le pasa a Marcelo Ríos?

Fue en su Instagram personal donde Marcelo Ríos se atrevió a escribir un llamativo mensaje que alertó a sus fans y seguidores, pero, especialmente, a su familia.

Un potente llamado de ayuda que deja muchas dudas sobre lo que está pasando, pero que es una señal de alerta que preocupa a su íntimo grupo familiar, además de sus fanáticos en el mundo.

“Aquí vamos otra vez, esta hueá nunca se acaba, ayuda”, fue el sincero mensaje que dejó con preocupación a mucha gente, sin tener una respuesta concreta sobre lo que está viviendo.

Revisa la fotografía:

