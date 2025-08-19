A dos años de su separación y con el divorcio ya firmado, Paula Pavic puso las cartas sobre la mesa.

La pensión fijada en casi 14 millones de pesos chilenos que debe pagar Marcelo Ríos le parece insuficiente frente a los casi 30 millones, que según ella, necesita para cubrir los gastos básicos junto a sus hijos.

ver también “Él la traía”: Paula Pavic revela incómodo momento con nueva pareja de Chino Ríos

El nuevo emprendimiento de Paula Pavic

Con esas cuentas, Pavic decidió no quedarse de brazos cruzados. Llegó a Chile el a principios del mes con la idea de instalar su negocio de productos de skincare coreano.

Mientras espera la aprobación del ISP, ya se reunió con comunidades y posibles embajadoras de la marca.

“Con esto quiero generar lo que necesitamos para poder mantener nuestro mismo estilo de vida que teníamos antes de separarme y mucho más. En vez de acomodarme a mi nueva realidad, prefiero moverme para generar lo que quiero”, dijo a LUN.

ver también La inédita confesión de Paula Pavic sobre reconocido deportista: ＂Es perfecto＂

No quiere bajar el nivel que tenía con Marcelo Ríos

El objetivo es claro: mantener el mismo estilo de vida que tenía antes de separarse. Por ahora, además de preparar el lanzamiento para fin de año, trabaja en coaching y liderazgo con su equipo.

Publicidad

Publicidad

La idea, dice, es generar ingresos y abrir la puerta a otras mujeres que también quieran emprender.

“Tenemos fecha estimada para noviembre o diciembre (…) No tenemos apuro, porque mientras a nuestro equipo les estamos entregando mucho valor con llamadas de liderazgo y coaching”, explicó.