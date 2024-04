Paula Pavic estuvo presente en un nuevo episodio de “Sin Editar”, el programa de Pamela Díaz en YouTube, en donde reveló un inesperado flechazo por un reconocido deportista nacional.

Respondiendo el cuestionario de La Fiera, al ser consultada sobre cual persona de la televisión le parece atractivo, ella señaló que recientemente conoció a alguien que le pareció muy interesante.

La inesperada confesión de Paula Pavic

La ex pareja de Marcelo “Chino” Ríos señaló que se refería a Sammi Reyes, el primer chileno en llegar a la NFL. “Estuve grabando un programa de televisión con él. Ese hue** es perfecto, en todo. Estuve cuatro días grabando el programa con él, y es simpático, inteligente, está en toda la onda que estoy yo, habla mucho del crecimiento personal, toda mi visión de vida de ahora, encarnada en él”, expresó.

Asimismo agregó: “Nos tocó que nos fuimos juntos en la van, y me dijo: “Cuando llegues a la casa me avisai”, comentó, a lo que Pamela respondió: “Ah, entonces le gustaste”.

También durante el espacio, Pavic comentó que ingresaría a un reality y si la llamaron de uno, pero que su llegada depende de los abogados. “Yo creo que deberías entrar, te va a hacer bien, más en la parada que estás hoy día, que estás prendiendo un montón de cosas”.

“No lo encuentro de lo más entretenido. Me encantaría aparte ponerme a prueba, como sería yo”, agregando que también tiene el apoyo de sus hijos, pero que su ingreso no depende ella. “Tengo que obedecer todavía, todavía tienen control sobre mí”.

Al ser consultada sobre si siempre le gustó la televisión, Pavic comentó que no. “Yo en la universidad no era capaz de pararme frente a mis compañeros a hacer una disertación, compañeros que tenía durante todo el año”, comentando que durante la pandemia hubo un cambio en ella. “Ahí como que empecé un tema de desarrollo personal, como descubrirme a mí y encontrarme conmigo (…) ahora me hice adicta a los lives”.

