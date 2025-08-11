La espera finalmente terminó. Luego de tres años de remodelación y tras un cruce público entre la dirigencia de Universidad Católica y la Dirección de Obras Municipales de Las Condes, la espera terminó y el Claro Arena abrirá finalmente sus puertas.

Fue durante la jornada que el periodista Fernando Agustín Tapia reveló en Radio Pauta que la dirigencia de Cruzados recibió el visto bueno definitivo para que el nuevo San Carlos de Apoquindo pueda recibir eventos deportivos y espectáculos musicales.

Pues bien, hace instantes y en sus canales oficiales, Universidad Católica confirmó que “¡tenemos Recepción Final de obra!“, lo que en palabras simples significa que el Claro Arena ya está disponible para que el club vuelva a jugar en su casa.

Católica recibe visto bueno final por Claro Arena

“Hoy 11 de agosto, a las 16:57 horas, hemos recibido, por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes, la recepción final del Claro Arena”, escribió Cruzados en su cuenta oficial en X, para luego explicar lo que significa esta medida.

“Con esto, podemos por fin decir con certeza que nuestro nuevo estadio ya cuenta con todas las autorizaciones para iniciar su operación y recibir su primer partido oficial el próximo 23 de agosto ante Unión Española por el torneo nacional”, agregó Católica.

Junto con agradecer “a todos los asesores y colaboradores que trabajaron arduamente para sacar adelante el Claro Arena”, desde el club ponen énfasis en que “agradecemos a las autoridades municipales (de Las Condes) que han colaborado en el logro de este importante hito para nuestra institución”.

¿Cuál es el próximo juego de la UC?

Previo a disputar su primer encuentro oficial en el Claro Arena, Universidad Católica jugará la edición 188 del Clásico ante Colo Colo, duelo por la fecha 20 en Liga de Primera a disputarse este sábado 16 de agosto a contar de las 15:00 horas.