Universidad Católica tiene listo su nuevo estadio, el Claro Arena, que viene a reemplazar al mítico San Carlos de Apoquindo. La UC iba a inaugurar su nueva casa en el partido ante Ñublense de Chillán.

Sin embargo, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Municipalidad de Las Condes no le dio el permiso final a Cruzados a la espera de una serie de correcciones.

Esto le hizo cambiar la localía para el Santa Laura, pero la ANFP optó por suspender el compromiso mientras los trabajos en la precordillera siguen firmes para el duelo de debut.

Mientras la Católica ya realizó la certificación FIFA del terreno de juego, el Claro Arena recibe la mejor noticia y también los hinchas de Universidad Católica, quienes esperan ansiosos el debut.

Fernando Tapia, en Pauta de Juego, dio a conocer la decisión final que toma la Municipalidad de Las Condes con el nuevo estadio de los cruzados. “Tengo un última hora, me voy a tirar a la piscina“, dijo el experimentado periodista en el inicio del programa de Radio Pauta.

Luego, ahondó en detalles. “Tengo una información, la fuente es muy buena, proviene de la Municipalidad de Las Condes”, agregó el comunicador de 24 Horas.

El plantel de Universidad Católica ya tuvo su primer entrenamiento en el Claro Arena hace solo unos días. | Foto: Photosport.

“Esta mañana, la DOM dio el visto bueno (al estadio de la UC), será informado en el desarrollo de esta jornada o mañana que el Claro Arena está habilitado para recibir espectáculos deportivos, todo tipo de espectáculos“, complementó Tapia en Pauta.

En ese sentido, el partido inaugural será con un clásico: el de Independencia. “Por lo tanto Católica podrá jugar su partido ante Unión Española en el Claro Arena. Me la juego, es buena noticia”, dijo el periodista.

“Me estoy anticipando un poquito, pero entiendo que así se resolvió en el desarrollo de esta mañana”, finalizó Fernando Tapia en Pauta tras la resolución que deberá ser oficializada en las próximas horas. Eso sí, la gran prueba será con un partido anterior, adelantan.