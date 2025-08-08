Universidad Católica recibió un verdadero mazazo por estos días en su afán de abrir el nuevo Claro Arena. Los cruzados nunca recibieron la autorizados de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes, lo que obligó a tener que suspender su duelo ante Ñublense.

Lamentablemente todavía restan detalles para poder inaugurar la nueva fortaleza de la UC, algo que sin duda será clave para que el equipo retome su nivel tras ya varios años fuera de su casa.

Al respecto alzó la voz Juan Tagle, presidente de Cruzados, quien decidió mejor bajar un cambio sobre la apertura del estadio al dejar en claro que dará nueva información cuando por fin tenga algo concreto de parte de la autoridad.

“Hemos sufrido algunas decepciones sobre esta materia”

El dirigente partió diciendo que “el estadio está listo, pero estas últimas discusiones finales nos iban a impedir tener la preparación adecuada para el partido el domingo. Siempre lo primero es la experiencia de nuestros hinchas, la seguridad del espectáculo y nos llevó a esa decisión”

“Afortunadamente, este partido (contra Ñublense) de alguna manera se va a poder jugar igual en el Claro Arena, y eso debería ser una buena noticia para todos nuestros socios, abonados, hinchas”, agregó.

Para cerrar, Tagle aseguro que “estamos trabajando, a esta altura prefiero hablar cuando tengamos noticias concretas porque hemos sufrido algunas decepciones sobre esta materia. Cuando tengamos una novedad oficial, la diré”.

El plantel de Universidad Católica ya tuvo su primer entrenamiento en el Claro Arena. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que al respecto Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, afirmó que “ellos el 30 de junio solicitaron la visita, el 7 de julio ya se entregaron las observaciones en los estacionamientos. No es nuevo, la Dirección de Obras Municipales (DOM) ya le había advertido a Cruzados”.

“Lo único que se pide desde la DOM es que este demarcado el estacionamiento. Es un barrial, pero no se pide pavimentación. Además que este nivelado y que no haya material de construcción ni maquinaria funcionando”, concluyó la edil.

El próximo partido de Universidad Católica

Tras la suspensión de su partido ante Ñublense, ahora los cruzados deben prepararse para su duelo ante Colo Colo del sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2025.