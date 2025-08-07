En un auténtico “gallito” se convirtió la apertura del Claro Arena, donde tanto Universidad Católica como la Municipalidad de Las Condes se muestran las garras en una puja que no tiene para cuándo acabar, con los riesgos que esto conlleva.

Es que la tardanza en la aprobación de la autoridad comunal para abrir el recinto complica los planes desde Cruzados para utilizar su nueva casa no sólo para eventos deportivos, sino también para conciertos internacionales ya programados hasta fines de 2025.

A la espera de aquello, en Católica ya conocen la extensa lista de eventos que albergará el Claro Arena desde el momento que el municipio de Las Condes dé el visto bueno hasta el término del presente año, donde el fútbol y la música se darán la mano.

Los eventos que recibirá Claro Arena hasta fines de 2025

En cuanto se apruebe definitivamente el nuevo San Carlos de Apoquindo, antes de hacer las ceremonias inaugurales, habrá dos partidos oficiales que jugará Católica en su nueva cancha: el fin de semana del 23 de agosto ante Unión Española y siete días después, para el 30 de este mes, contra Cobresal.

Ya en septiembre, el domingo 7 se realizará el primer concierto en Claro Arena, del estadounidense Lionel Ritchie. A fines del mes de la patria, el domingo 28 se realizará la despedida de sus capitanes históricos Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez.

Para octubre, el sábado 4 se hará la presentación del puertorriqueño Ricky Martin, que se considera como el “show inaugural” del recinto. Ocho días más tarde, el domingo 12 estará el amistoso internacional, donde como candidatos para ser rival suenan equipos como Flamengo, Sao Paulo o River Plate.

En ese mes habrá otros dos eventos importantes en Claro Arena. Primero, el anunciado concierto del escocés Rod Stewart, el domingo 19, para en la semana siguiente recibir su primer Clásico Universitario, contra Universidad de Chile.

El año terminará con fútbol en ese recinto. El domingo 2 de noviembre ante O’Higgins, el sábado 22 contra Palestino y el 7 de diciembre en la última fecha ante Unión Española. Posterior a ello, entre el 17 y 21 de ese mes se volverá a realizar la Copa UC Sub 17.

¿Cuándo vuelve a jugar la UC?

Tras la suspensión de su encuentro contra Ñublense, tendrá que esperar nueve días más para ver acción en cancha. Será el sábado 16 de agosto, cuando a las 15:00 horas visiten a Colo Colo en el Estadio Monumental por la fecha 20 en Liga de Primera.