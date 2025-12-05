Es tendencia:
Pronósticos Real Betis vs Barcelona: los Béticos quieren aprovechar el envión para bajar al líder

RedGol te ofrece los mejores pronósticos deportivos para apostar en Real Betis vs Barcelona, en la jornada 15 de la liga española.

Por Benjamín Martos

© Fran Santiago/Getty Images.Betis ganó el derbi ante el Sevilla de Alexis Sánchez.

Este sábado, a las 14:30 horas, el Real Betis recibirá al Barcelona por la fecha 15 de LaLiga, buscando obtener un nuevo triunfo que le permita extender su racha a nueve partidos sin perder y recortar distancia con el líder del torneo.

El cuadro bético viene de vencer al Sevilla de Alexis Sánchez en el derbi y de superar sin dificultades al Torrent en la Copa del Rey. El elenco culé, por su parte, respondió en casa ante el Atlético de Madrid y se mantuvo en la cima gracias a un sólido triunfo por 3-1.

En la previa del encuentro, nuestro especialista te ofrece tres pronósticos destacados para que tengas en cuenta antes apostar en LaLiga.

Pronósticos para apostar en Real Betis vs Barcelona

Doble oportunidad: Real Betis o Empate2.05
Anotará o conseguirá una asistencia: Pedri2.50
Tiros de esquina de Real Betis: Más de 2.5 + Menos de 5.51.80

El Betis quiere dar el batacazo

Real Betis llega con un buen envión al choque con Barcelona: lleva ocho partidos sin perder entre todas las competencias, con seis triunfos y dos empates. Ganó sus últimos tres juegos: contra Utrecht en la Europa League, el derbi frente a Sevilla y el cruce de Copa del Rey ante Torrent.

Barcelona no ha tenido buenas actuaciones como visitante: suma tres caídas y un empate en sus últimas cinco presentaciones en dicha condición.

Doble oportunidad: Real Betis o Empate – 2.05 en bet365

Pedri, el cerebro culé

Pedri aportó una asistencia en la victoria blaugrana por 3-1 ante el Atlético de Madrid. Acumula tres asistencias y dos goles entre LaLiga y la UEFA Champions League. Con varias bajas en la plantilla, el mediocampista español está llamado a asumir todavía más protagonismo en el sistema de Hansi Flick.

Anotará o conseguirá una asistencia: Pedri – 2.50 en bet365

Entre tres y cinco córners para Real Betis

En cinco de sus siete compromisos como local, el cuadro bético registró entre tres y cinco saques de esquina a su favor.

Tiros de esquina de Real Betis: Más de 2.5 + Menos de 5.5 – 1.80 en bet365

Cuotas en Real Betis vs Barcelona

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Real Betis vs Barcelona: últimos partidos

  • Barcelona 1-1 Real Betis (LaLiga 2024/25)
  • Barcelona 5-1 Real Betis (Copa del Rey 2024/25)
  • Real Betis 2-2 Barcelona (LaLiga 2024/25)
  • Real Betis 2-4 Barcelona (LaLiga 2023/24)
  • Barcelona 5-0 Real Betis (LaLiga 2023/24)
