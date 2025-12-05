Pronósticos Real Betis vs Barcelona: los Béticos quieren aprovechar el envión para bajar al líder

Este sábado, a las 14:30 horas, el Real Betis recibirá al Barcelona por la fecha 15 de LaLiga, buscando obtener un nuevo triunfo que le permita extender su racha a nueve partidos sin perder y recortar distancia con el líder del torneo.
El cuadro bético viene de vencer al Sevilla de Alexis Sánchez en el derbi y de superar sin dificultades al Torrent en la Copa del Rey. El elenco culé, por su parte, respondió en casa ante el Atlético de Madrid y se mantuvo en la cima gracias a un sólido triunfo por 3-1.
En la previa del encuentro, nuestro especialista te ofrece tres pronósticos destacados para que tengas en cuenta antes apostar en LaLiga.
Pronósticos para apostar en Real Betis vs Barcelona
|Doble oportunidad: Real Betis o Empate
|2.05
|Anotará o conseguirá una asistencia: Pedri
|2.50
|Tiros de esquina de Real Betis: Más de 2.5 + Menos de 5.5
|1.80
El Betis quiere dar el batacazo
Real Betis llega con un buen envión al choque con Barcelona: lleva ocho partidos sin perder entre todas las competencias, con seis triunfos y dos empates. Ganó sus últimos tres juegos: contra Utrecht en la Europa League, el derbi frente a Sevilla y el cruce de Copa del Rey ante Torrent.
Barcelona no ha tenido buenas actuaciones como visitante: suma tres caídas y un empate en sus últimas cinco presentaciones en dicha condición.
Doble oportunidad: Real Betis o Empate – 2.05 en bet365
Pedri, el cerebro culé
Pedri aportó una asistencia en la victoria blaugrana por 3-1 ante el Atlético de Madrid. Acumula tres asistencias y dos goles entre LaLiga y la UEFA Champions League. Con varias bajas en la plantilla, el mediocampista español está llamado a asumir todavía más protagonismo en el sistema de Hansi Flick.
Anotará o conseguirá una asistencia: Pedri – 2.50 en bet365
Entre tres y cinco córners para Real Betis
En cinco de sus siete compromisos como local, el cuadro bético registró entre tres y cinco saques de esquina a su favor.
Tiros de esquina de Real Betis: Más de 2.5 + Menos de 5.5 – 1.80 en bet365
Cuotas en Real Betis vs Barcelona
- Victoria de Real Betis – 4.00 en bet365
- Empate – 4.50 en bet365
- Victoria de Barcelona – 1.72 en bet365
Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.
Real Betis vs Barcelona: últimos partidos
- Barcelona 1-1 Real Betis (LaLiga 2024/25)
- Barcelona 5-1 Real Betis (Copa del Rey 2024/25)
- Real Betis 2-2 Barcelona (LaLiga 2024/25)
- Real Betis 2-4 Barcelona (LaLiga 2023/24)
- Barcelona 5-0 Real Betis (LaLiga 2023/24)