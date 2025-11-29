U. Católica empató con Huachipato y sumó un valioso punto en su camino a la Copa Libertadores. Los cruzados siguen dependiendo de sí mismos para clasificar directo a la fase de grupos, aunque recibieron una muy mala noticia para su último partido de la Liga de Primera.

Y es que Fernando Zampedri fue amonestado a los 32′ contra los acereros en una jugada que generó mucha polémica. La tarjeta amarilla le significó quedar suspendido para el duelo contra Unión La Calera del próximo fin de semana.

Considerando todo lo que se juega, tanto por la clasificación como por su lucha por ser hexagoleador del fútbol chileno, la UC tomará acciones por esta polémica decisión arbitral, donde consideran que Fernando Zampedri no cometió falta, como dictó Cristián Galaz.

Juan Tagle, presidente de Cruzados, confirmó que apelarán. “Vimos la jugada, la vi yo donde estábamos, teníamos la imagen televisiva, y es evidente que no hay ningún tipo de falta. Fernando no lo toca ni arriba ni abajo. Él recibe una patada a la altura de la rodilla“, sostuvo.

U. Católica confirma apelación por amarilla a Fernando Zampedri

“En este caso, nos parece evidente que la tarjeta debería ser eliminada, porque además dejaría a Fernando fuera del otro partido, donde está peleando logros importantes en lo colectivo e individual”, estableció el timonel cruzado.

“Iremos con todos los argumentos e imágenes al Tribunal de Disciplina para demostrar que no hubo ni siquiera una falta. No hay elementos de discusión. Hay amarillas que son discutibles, pero en este caso no hay falta. Confiamos en el criterio del tribunal“, cerró.