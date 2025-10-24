El 2025 del fútbol chileno ha sido una chacota. Un montón de partidos reprogramados han hecho que sea un cachipún de pulpos, afectando así al normal desarrollo del torneo.

La ANFP y los clubes se comprometieron con TNT Sports de que esto cambiará el 2026. Solamente en caso de fuerza mayor se va a posponer un duelo, algo que Juan Tagle, presidente de Universidad Católica, está seguro que se va a cumplir.

En charla con Radio Cooperativa, el dirigente señala que para eso “hay dos antecedentes objetivos: el primero es mayor disponibilidad de estadios que en los últimos años”.

“Por ejemplo nosotros no teníamos el nuestro, el Nacional estuvo poco disponible, por el Mundial muchos se estaban arreglando, La Cisterna no tenía iluminación, el Santa Laura en malas condiciones. Hay una mayor cantidad de estadios ahora”, indica.

El Claro Arena estará disponible todo el 2026 y eso alivia las programaciones

Mejor relación de la ANFP con un nuevo gobierno

Luego Tagle asegura que con la salida del gobierno de Gabriel Boric en marzo del próximo año, espera que mejoren las relaciones con cada una de las Delegaciones Presidenciales.

Publicidad

Publicidad

“Hay una mejoría en la relación con la autoridad y una expectativa que a partir de marzo, más allá de la ideología política, seremos capaces con este nuevo contrato con TNT de construir una relación de mayor confianza”, señala.

ver también La nueva norma para limitar reprogramaciones en el fútbol chileno: “Si hay algo de fuerza mayor…”

De hecho asegura que para eso hay que demostrar que están haciendo cosas. “Hay que meter más tecnología en el fútbol, trabajar en eso para identificar y sancionar a los violentos que azotan a nuestro fútbol y que están ahí, lo vimos en Viña el domingo pasado”, dice Tagle.

“Si somos capaces de mostrar el uso de esa tecnología, podemos generar mayor confianza con la autoridad y tener mayores certezas con las programaciones. Soy optimista que vamos a cumplir el compromiso de jugar y, si hay fuerza mayor, que se reprograme a la brevedad por los hinchas, para que sepan que el producto lo van a recibir”, cerró.

Publicidad