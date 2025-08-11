Universidad Católica tiene listo el nuevo estadio Claro Arena, que reemplaza al mítico San Carlos de Apoquindo. La UC iba a inaugurar su nueva casa este pasado fin de semana contra Ñublense, pero la DOM de Las Condes no entregó el permiso final a espera de correcciones.

A espera del duelo debut del Claro Arena, la Católica ya realizó la certificación FIFA del terreno de juego sintético con un laboratario reconocido por el ente de Zúrich, permitiendo al viejo San Carlos ser calificado como un terreno de juego de primera categoría.

Y hay un tema a considerar desde ya: la duración de la cancha del Claro Arena se estima en 10 años, siempre y cuando se le realice de forma impostergable y seria el trabajo de mantención.

“Lo primero que hay que aclarar es que está diseñado para durar entre ocho y diez años bajo un riguroso sistema de mantenimiento. (…) Claro Arena y Católica adquirieron el mejor sistema actualmente a nivel de pasto sintético“, explicó Angélica Olguín, representante de Fieldturf Latam, la empresa encargada de la instalación del gramado sintético de alta gama.

ver también Por qué se aplaza la apertura del Claro Arena y cuál es la nueva fecha que apunta U. Católica

Cancha a la medida de Universidad Católica: sol, lluvia, nieve y recitales

Agregó que “el objetivo principal es que el jugador esté en una superficie segura, que no le produzca lesiones. Está todo milimétricamente medido. Es una receta no sólo para cumplir los certificados de FIFA, sino para asegurarnos de que todos los jugadores tengan la certeza que están jugando en una superficie segura”.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Javier Álvarez, supervisor de instalación Fieldturf Latam expuso que “el comportamiento de la superficie frente a la lluvia, la nieve, los conciertos u otros espectáculos, está diseñado para que sea resistente a los distintos agentes externos que puede tener“.

Universidad Católica tiene cancha hasta 2035.

“Creamos este sistema diseñado exclusivamente para Universidad Católica por la región, la temperatura, la cantidad de lluvia. Fue un traje a la medida para Católica. Este sistema se elaboró contando con un sistema de drenaje perimetral y, teniendo datos de cómo era la superficie existente, se colocó una base para luego sellarlo con un micronivelado y eso nos da el sustento para que se pueda jugar fútbol y soportar el peso para otro tipo de eventos”, añadió.

Publicidad

Publicidad

Álvarez sentenció que “la homologación del sintético se va a notar en la estabilidad del juego. Es decir, la pelota va a rodar lo que tiene que rodar en una misma superficie en toda la cancha. No va a haber una irregularidad en el movimiento del balón en toda la cancha”.

ver también Entre el fútbol y los conciertos: Claro Arena y los eventos que tendrá hasta fines de 2025

Este sábado la Católica visitará a Colo Colo en el clásico, para después recibir a Unión Española el 23 de agosto, por la fecha 21 de la Liga de Primera. Ese debe ser el duelo inaugural del nuevo Claro Arena.