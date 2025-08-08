En los últimos días, hubo muchos dimes y diretes por la nueva postergación que sufrió la Universidad Católica en la inauguración del Claro Arena, recinto que aún no recibe el visto bueno de la DOM de Las Condes.

De acuerdo con la propia alcaldesa de la comuna, esto se debe a Cruzados, ya que, a pesar de que la municipalidad “ha puesto todo de su parte para acompañar este proceso”, aún “hay zonas donde Cruzados no ha terminado los trabajos”, señaló a La Tercera.

En ese contexto es que Patricio Yáñez defendió a la dirigencia cruzada de los cuestionamientos por “ilusionar al hincha de la UC”. Fue a través del programa “El Camarín del Pato” de Radio Agricultura, donde el exfutbolista protegió a la UC de las críticas, aprovechando para hacer un duro repaso a Colo Colo.

ver también ¿Adiós al Estadio Nacional? La drástica propuesta para demoler y construir un nuevo coliseo de Ñuñoa

Pato Yáñez defiende a la UC con críticas a Colo Colo

En el programa, el exjugador de la U y los albos comenzó diciendo que siempre está a favor de que “nadie se salte la fila”, pero luego agregó: “Un estadio con esta modernidad, que sigan ahí por detalles, arréglalos en el camino, dale 15 días” , indicó.

Sus palabras fueron cuestionadas por uno de sus panelistas, quien culpó a la dirigencia de la UC al calificar de “impresentable” que la Católica ilusione al hincha, siendo que “todavía no tenía nada seguro”.

No obstante, el exdelantero de La Roja se mostró en desacuerdo y defendió a la UC señalando: “¿Sabes qué es ilusionar? La maqueta que presentó Colo Colo, el día que no sé qué van a hacer el estadio” esto en referencia al proyecto del nuevo Monumental presentado en abril pasado.

Publicidad

Publicidad

La maqueta del “Nuevo” Monumental fue cuestionada por Pato Yáñez. (Foto: Javier Torres/Aton Chile)

Tras esto y un nuevo cuestionamiento, Yáñez repitió sus críticas a Colo Colo y, en específico, a Blanco y Negro: “A lo que yo voy, tú me dices que es una ilusión, [que es] sinvergüenza,(La UC) los ilusionó y tienen un tremendo estadio. Ilusión es la maqueta que presentó Blanco y Negro, que yo no sé dónde la tienen”.

Finalmente, el ex Valladolid dio la que -para él- es la solución para que la Universidad Católica pueda abrir el Claro Arena en el corto plazo: “(La UC debería decir) Dame un plazo, para el siguiente partido tengo 15 días de local, por favor, se lo pido, vamos ¿Cuánto público hay? 20 (mil), ya que lleguen, 15 mil, ya que lleguen, se van a portar bien, listo, y le damos”, cerró.

Publicidad